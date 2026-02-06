资助小学校长会推动专业发展 主席陈淑仪：提供交流平台 就教育政策给予意见｜校长专访

香港资助小学校长会是一个非牟利的法定工会组织，现有400多名会员校长。陈淑仪表示，她早在2008年已经加入，当时为理事会的秘书，其后因为转换工作环境，工务繁忙下，请辞执委职务。8年前，有校长朋友再邀请她参与会务，由最初同样任秘书，其后担任副主席，直至去年底获选为主席。

就教育政策给意见

陈淑仪表示，香港资助小学校长会虽然是工会，但现时以教育服务为主，亦会跟教育局保持沟通，就教育政策给予意见、联结专业发展活动等，「例如现在多了境外交流、连结姊妹学校、前往内地不同地方看当地的教育发展，例如内地的学校如何推行国安教育、参观『红色基地』等等，提供平台让校长们交流。」

陈淑仪举例，在早前的就职典礼，分别邀请了个人资料私隐专员钟丽玲和立法会议员邓飞，分别就滥用人工智能深度伪造技术、AI世代和人口下跌等主题，举办2场讲座，让校长们了解现况；她透露，该会稍后也将跟不同议会讨论，就学童人口下跌，讨论相应对策或方法，「希望影响柔和些，对学界冲击不要太大。」

