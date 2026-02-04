《我要赞佢》得奖生分享： 努力会被看见 希望每天进步一点

本学年共有600名「我要赞佢大使」诞生，有参与计划的救世军田家炳学校校长李安迪表示，该校今次特别挑选非「风头趸」的同学表扬，「希望孩子明白，老师会细心观察日常小事，欣赏看似微小的良好行为，并及时肯定，让每名学生都感受到被看见的温暖。」其中该校小六生黄敖晋就以「尊重他人、责任感、同理心及勤劳」价值观获选「最值得表扬学生」。

感谢妈妈及老师鼓励

敖晋表示，从众多同学中被选出，感觉很兴奋，他最想感谢妈妈。「无论做甚么，她都全力支持我、陪我参加比赛。」敖晋妈妈也表示，她经常以赞赏鼓励儿子，直言儿子甚至比自己叻！

至于就读道教青松小学（湖景邨）的小五生林珈澄，以「责任感、仁爱、勤劳」获奖。得知获奖一刻，她很惊喜，最想感谢小三班主任高镇亮老师。谈到最近收到的赞美，珈澄指今年开学时，她主动陪伴适应困难的插班生，老师与社工见状均给予赞赏。这经历让她明白到关心他人的重要性。「得奖后，我知道努力会被看见，所以希望每天进步一点。」

