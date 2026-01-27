DJ阿正与邝玲玲为师姐妹 母校圣安当小学引入首个「智能实验吊装系统」（附4大叩门贴士）

日前，DJ阿正（黄正宜）在电台节目中分享自己与港泰混血女演员邝玲玲，原来读同一所小学，两人的母校——圣安当小学，旋即引起网民关注，成为热搜学校。事实上，位于观塘区的圣安当小学，在区内受欢迎的小学，更是全港首间引入「智能实验吊装系统」的小学，让全校学生能亲身体验科学实验的乐趣。校长李伟锋接受《星岛教育》访问时表示，「我们增设这些设备，旨在培养孩子们热爱探索、喜爱科学的精神，从而大大提升他们对科学科的兴趣。」

全港首间学校引入「智能实验吊装系统」

圣安当小学位于油塘，虽已有67年历史，但一直与时并进，包括积极推展电子教学及STR³EAM课程，致力培养学生的创新精神和科探能力。为此，校内设有不少科学相关设施，如STEM智能学习室、天文及多媒体学习中心等。去年12月，该校更将原有的电脑室改建，开设了全新的智能科学实验室「Future i Lab」。李伟锋解释，「我们早年已预视到常识科将分拆为科学科及人文科，并留意到小学科学科的部分内容与初中课程衔接，需要进行大量实验。然而校内一直缺乏一所正式的科学实验室，因此决定进行改建。」

李伟锋指出，以往学生只能透过观看影片来了解实验过程，未能亲身操作，但现在有了该实验室，学生就能亲手完成实验。「Future i Lab」的亮点，是全港首间小学引入的「智能实验吊装系统」。他补充，「该系统集供水、排水、供电、抽气及照明五大功能于一身，并由老师中央控制总开关。当学生进行带有气味的实验时，抽气功能便能大派用场，非常方便。」

「Future i Lab」并非高年级学生的专利，李伟锋指一年级学生也在此上课。「一年级学生已可在此学习实验室常规，了解安全守则。这里也设有可连接萤幕的高清智能显微镜，让学生分组从萤幕上观察物件的微观构造，他们使用时都相当兴奋。」曾有四年级学生在完成首次实验后，兴奋地向李伟锋表示，「我真的觉得自己像个科学家！」

李伟锋早于6年前已前瞻到科学教育的重要性，并在高年级推行「科学与科技」科，将STEM元素融入正规课程。他指出，「过去该科内容较侧重编程与机械人技术，现在有了『Future i Lab』，学生便能从科学实验中学习。他们可以亲身参与，从观察实验过程及结果中获取知识，达致学生主导的探究式学习。」他期望未来能全面推展科学科，燃点每位学生对科学的兴趣。

在升中派位成绩方面，该校毕业生过往的派位成绩理想，包括多间英中。以2024/2025学年为例，毕业生主要派往观塘区的中学，包括圣言中学、蓝田圣保禄中学、圣杰灵女子中学、顺利天主教中学、观塘玛利诺书院等；至于派到他区的英中，则包括皇仁书院、喇沙书院、张祝珊英文中学、庇理罗士女子中学、九龙真光中学等等。

校长分享4大叩门面试贴士

每年6月是小学「叩门」面试的高峰期，李伟锋亦为家长们提供了以下4大贴士：

中、英、数基础知识

校方会考核申请人的中、英、数基础知识，例如朗读中文词语、辨认英文字母、运算单位数加减等。

面谈交流

旨在了解学生的日常生活，如阅读习惯、兴趣活动，以及对父母工作的基本认知，借此观察其谈吐及表达能力。

等候期间表现

等候期间的行为举止亦是观察重点，校方会留意学生是否有礼貌、具耐性。

简单英语对答

老师会以简单英语与申请人交谈，以评估其英语对答能力。

记者：苏丽珊

部分图片由受访者提供

延伸阅读：

小一派位懒人包︳小一自行分配学位填表策略/小一统一派位策略/小一面试/小一叩门贴士（持续更新）

姜涛都玩！匹克球Pickleball热潮席卷校园 本地小学开设专业球场（附6个康文署免费场地资料）