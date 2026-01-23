姜涛都玩！｜匹克球热潮席卷校园 本地小学开设专业球场（附6个康文署免费场地资料）
发布时间：13:41 2026-01-23 HKT
日前，MIRROR成员姜涛被发现迷上匹克球（Pickleball），更相约好友Error的Fatboy一同切磋球技；与此同时，私营匹克球场地亦相继涌现。这股匹克球热潮已席卷校园，不少中小学学生早已体验这项运动的乐趣，甚至有学校在校内增设专用场地，将匹克球扩展至日常校园生活。
匹克球引入校园
匹克球在香港学界迅速兴起，不得不提Asia Aces Pickleball Academy创办人之一及总教练陈咏悠（Venise）。她曾是香港网球排名第一的选手，2019年起转战这项新兴运动，是本地首批积极推广匹克球的运动员之一。近年，她致力将匹克球引入校园，推动其在学界的普及，并期望未来能在香港举办学界匹克球比赛。
陈咏悠近年在多间中小学开展匹克球教学与推广，包括拔萃男书院、玛利曼中学、拔萃男书院附属小学、弘立书院等，当中包括暑期班、示范课程等。现时，她已在香港威雅学校、英皇佐治五世学校等设立恒常匹克球课程，并与香港树仁大学合作开办相关恒常课程，希望未来为这项活动举办学界比赛。
为何这运动兴起？她指出，曾接触过网球、羽毛球等运动的人士上手特别快。「规则简单、易上手，场地需求小，正是匹克球兴起的原因。」她续指，大人与小朋友均可参与，只需一个羽毛球场大小的空间即可。至于针对小朋友，她特别强调安全，建议佩戴护目镜及合适运动鞋，以防意外，并鼓励家长与子女共同参与，不仅让身体健康，更有助减压、培养不怕输的精神及团队合作能力。
校园设匹克球场
除了商营场地，不少学校在校内增设专业匹克球场地，位于元朗区的伊利沙伯中学旧生会小学分校便是其中一间。该校于去年暑假完成室外匹克球场地建设，积极推动这项新兴运动融入校园。校长胡国威表示，「学校参与教育局与文化体育及旅游局合办的『开放学校设施推动体育发展计划』，腾出空间设置场地供公众借用。由于老师一向热衷引入新兴运动（如滑板、躲避盘等），经商讨后决定增设匹克球场地。」今次项目与中国香港匹克球总会合作，场地平日由学校使用，周末及公众假期则开放予公众预约，实现校园与社区资源共享。
胡国威补充，学校已在2025/26学年的延展课加入匹克球课程，由已取得匹克球教练资格的体育老师任教高年级学生；全校学生亦可在小息及午膳时间自由使用场地，最近更选拔部分学生代表学校参加校外比赛。他希望透过增设不同运动场地，让学生有更多选择喜爱的项目，从而提升体能及校园活力。
盘点6个康文署免费匹克球场地
如果想免费体使用匹克球场地的话，可以选择康乐及文化事务署提供的6个免费户外羽毛球场，供一般市民进行匹克球活动（详情可向有关场地查询）。
宝云道临时游乐场
- 地址：湾仔宝云道
- 电话：2528 2983
- 备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。
葵盛围游乐场
- 地址：葵涌葵盛围
- 电话：2619 9200
- 备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。
珀林路花园
- 地址：荃湾马湾田寮新村
- 电话：2212 9702
- 备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。
打鼓岭游乐场
- 地址：打鼓岭坪𪨶路
- 电话：2679 2818
- 备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。
屯门公园（1号羽毛球场）
- 地址：屯门乡事会路
- 电话：2451 1144
- 备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。
广东道游乐场（1号羽毛球场）
- 地址：广东道176号
- 电话：2302 1762
- 备注 ：可于SmartPLAY康体通系统以先到先得方式，预订七天内的场地进行匹克球活动
资料来源：康乐及文化事务署网页
记者：苏丽珊
相片由受访者提供
