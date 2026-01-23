姜涛都玩！｜匹克球热潮席卷校园 本地小学开设专业球场（附6个康文署免费场地资料）

日前，MIRROR成员姜涛被发现迷上匹克球（Pickleball），更相约好友Error的Fatboy一同切磋球技；与此同时，私营匹克球场地亦相继涌现。这股匹克球热潮已席卷校园，不少中小学学生早已体验这项运动的乐趣，甚至有学校在校内增设专用场地，将匹克球扩展至日常校园生活。

匹克球引入校园

匹克球在香港学界迅速兴起，不得不提Asia Aces Pickleball Academy创办人之一及总教练陈咏悠（Venise）。她曾是香港网球排名第一的选手，2019年起转战这项新兴运动，是本地首批积极推广匹克球的运动员之一。近年，她致力将匹克球引入校园，推动其在学界的普及，并期望未来能在香港举办学界匹克球比赛。

陈咏悠近年在多间中小学开展匹克球教学与推广，包括拔萃男书院、玛利曼中学、拔萃男书院附属小学、弘立书院等，当中包括暑期班、示范课程等。现时，她已在香港威雅学校、英皇佐治五世学校等设立恒常匹克球课程，并与香港树仁大学合作开办相关恒常课程，希望未来为这项活动举办学界比赛。

为何这运动兴起？她指出，曾接触过网球、羽毛球等运动的人士上手特别快。「规则简单、易上手，场地需求小，正是匹克球兴起的原因。」她续指，大人与小朋友均可参与，只需一个羽毛球场大小的空间即可。至于针对小朋友，她特别强调安全，建议佩戴护目镜及合适运动鞋，以防意外，并鼓励家长与子女共同参与，不仅让身体健康，更有助减压、培养不怕输的精神及团队合作能力。

校园设匹克球场

除了商营场地，不少学校在校内增设专业匹克球场地，位于元朗区的伊利沙伯中学旧生会小学分校便是其中一间。该校于去年暑假完成室外匹克球场地建设，积极推动这项新兴运动融入校园。校长胡国威表示，「学校参与教育局与文化体育及旅游局合办的『开放学校设施推动体育发展计划』，腾出空间设置场地供公众借用。由于老师一向热衷引入新兴运动（如滑板、躲避盘等），经商讨后决定增设匹克球场地。」今次项目与中国香港匹克球总会合作，场地平日由学校使用，周末及公众假期则开放予公众预约，实现校园与社区资源共享。

胡国威补充，学校已在2025/26学年的延展课加入匹克球课程，由已取得匹克球教练资格的体育老师任教高年级学生；全校学生亦可在小息及午膳时间自由使用场地，最近更选拔部分学生代表学校参加校外比赛。他希望透过增设不同运动场地，让学生有更多选择喜爱的项目，从而提升体能及校园活力。

盘点6个康文署免费匹克球场地

如果想免费体使用匹克球场地的话，可以选择康乐及文化事务署提供的6个免费户外羽毛球场，供一般市民进行匹克球活动（详情可向有关场地查询）。

宝云道临时游乐场

地址：湾仔宝云道

电话：2528 2983

备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。

葵盛围游乐场

地址：葵涌葵盛围

电话：2619 9200

备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。

珀林路花园

地址：荃湾马湾田寮新村

电话：2212 9702

备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。

打鼓岭游乐场

地址：打鼓岭坪𪨶路

电话：2679 2818

备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。

屯门公园（1号羽毛球场）

地址：屯门乡事会路

电话：2451 1144

备注：无需提前预订，市民可以先到先得的方式使用场地设施。

广东道游乐场（1号羽毛球场）

地址：广东道176号

电话：2302 1762

备注 ：可于SmartPLAY康体通系统以先到先得方式，预订七天内的场地进行匹克球活动

资料来源：康乐及文化事务署网页

记者：苏丽珊

相片由受访者提供

