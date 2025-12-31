迎接2026 ︳趁新年建立良好习惯 中小校长教订目标蓝图

明日（1/1）就是元旦日，正是新一年的开始，也是学生检视自我，订立新目标的好时机。至于如何帮助孩子改善旧有陋习、建立良好习惯，让他们在新一年于学习、品格及兴趣上同步跃进？《星岛教育》分别访问了福建中学附属学校校长徐区懿华，以及圣保禄中学校长张翠珊，分享家长如何助子女养成良好习惯，提供清晰的目标蓝图。

福建中学附属学校校长徐区懿华：别即时介入子女问题

小学生心智尚在发展，往往对自己一些「坏习惯」也不自知。福建中学附属学校校长徐区懿华指出，现今小学生多依赖性强、抗压能力不足，家长不妨趁新一年，让孩子学习独立和坚毅。「现时小学生因家中照顾太周到、家长保护性太强，所以令小朋友失去自理及自我保护能力，导致他们依赖性强。」此外，数字产品也可能是让孩子抗压力不足的原因，「因游戏可以重新来，而且只是在脑内进行，当小朋友在现实生活中遇上真实挑战，就没有准备好如何应对，甚至不想应对。」

假如家长想改善上述情况，徐区懿华认为，家长应由自己做起。「家长要让小朋友明白，生命是属于他们自己，需要对自己负责任。因此，当孩子面对难关、不如意事时，家长不要太介入，立即代替他们处理。」她举例，如家长看到子女在公园与别人争执，最好是先观察，不是即时介入。

徐区懿华再以早年跟女儿相处的情况为例，「有次去旅行时，女儿拿起万能插头问『怎样开？』我当下不是即时帮她解决，而是从旁说『你不如自己试试，看看是不是有些按钮』」她补充，家长有责任教导小朋友，但当他们遇到问题时，应以最少的介入来辅助她们，让子女自己解决问题，当他们累积成功经验后，就会相信自己有能力去解决。

事实上，福建中学附属学校为建立学生良好习惯，成为全港首批引进「自我领导力」课程的学校之一，以7大习惯为框架，当中包括：积极主动、以终为始、要事第一、双赢思维、知彼解己、统合综效、不断更新，以帮助学生从小成为高效能、负责任的独立个体。

圣保禄中学校长张翠珊：以「SMART原则」实践目标

相对而言，和正值青春期的子女相处，家长更要学习如何和他们沟通。圣保禄中学校长张翠珊表示，中学生的自主意识强烈，家长如对他们强加期望、目标，可能会引发抗拒，因此，她建议家长可以引导式对话开始，例如以「你希望新学年在哪些方面有所突破？」为开场白，先聆听子女说话，了解他们的真实想法与顾虑。

要建立良好习惯，需有清晰的目标蓝图，张翠珊分享可透过「SMART原则」，将模糊的愿望变得具体化。「S，即specific（具体之意）：例如可将『学好英文』转为『每周额外记20个单词并应用于写作』；M，即Measurable（可衡量之意）：设定可追踪的指标，如『数学小测成绩稳定提升至某个分数』；A ，即Achievable（可达成之意）：目标应是孩子『能够有所得着』，避免不切实际带来挫败感；R，即Relevant（意即相关）：目标需与孩子的兴趣或长远发展连结，例如为喜欢电脑的孩子设定『独立编写一个简单程序』的目标；T即Time-bound（有期限之意）：要明确约定检视成果的时间点。」她指家长需定期和子女了解目标进度，让他们肯定自己的努力，并根据实际情况与家长共同调整，体验目标管理的过程。

除了学习上的目标管理，张翠珊也重视学生的习惯与品格。「希望我们的学生养成重视责任感、恒毅力与时间管理等基础习惯。」她指家长也可与子女一起制订每日或每周目标，例如每日负责一项家务、每周运动三次等，有助培养他们自律与抗压能力。在兴趣探索方面，她鼓励中学生深入投入一两项活动，「重点不在成就，而在体验专注与发现自我」。同时，她提醒「留白时间」的重要性。「家长必须在每周日程中，预留出固定的、无安排的休息与自由时间。这些留白时光，将是孩子积蓄内在能量、酝酿新想法，并学习自我管理的重要机会。」

延伸阅读：

迎接2026｜校长教制订新年大计：小学分阶段规划 中学重孩子主见

圣保禄中学65周年校庆 校友何诗蓓重聚分享传承