公干期间建构SEPRESS 着重转化科研成果到实际运作

教育热话
更新时间：07:30 2025-12-31 HKT
发布时间：07:30 2025-12-31 HKT

【AI助防风减灾系列·科大专访】「推动自然和人为环境可持续性的无缝预测与服务计划」（简称SEPRESS）由香港科技大学牵头，陆萌茜正是草拟及推进此计划的学者。她接受《星岛》专访时表示，她于去年底到美国公干时，利用因时差未能入睡的时间，把有关SEPRESS的概念写成计划书。她的动力源于把科研转化「落地」的决心，期望可把科研成果落实到行业或应用场景当中。

冀天气预报日后供民用空管局参考

科大团队到访中国民用航空局空中交通管理局航空气象中心。受访者提供
由陆萌茜领导的SEPRESS，早前获联合国教科文组织（UNESCO）正式认可，成为首批纳入「联合国科学促进可持续发展国际十年（2024-2033）」的全球25个行动计划之一，相关研究共获250万美元（约1950万港元）经费支持。SEPRESS聚焦气候变化与可持续发展相关的需求，通过持续革新天气与气候的无缝预测技术，以提供具有针对性的解决方案。截至本月底，SEPRESS已有逾20个来自中国内地、尼泊尔、埃及、俄罗斯、巴基斯坦、乌干达及本港的合作伙伴，包括多间大学、国家或地区的气象部门等。

陆萌茜忆述，自己去年底在美国与当地大学交流时，花了一周时间让SEPRESS成形，「我当时正好在出差，所以我是白天出差，晚上睡到凌晨3点，凌晨3时开始写，写到约5时半，我再稍微休息一下，然后我早晨起来就出门了。」她指在把实际概念写下之前，她早已有相关想法，「我觉得这是『心流』，就是我其实已经ready（准备好）要做这件事了，所以写的时候，是把过去积累的这些想法、经验，以及团队未来想要发展的目标，很快地put it together（整理出来）。」

展望未来，陆萌茜向记者表示，团队着重转化科研成果到实际运作的层面，「过去10年中，我们一直在谈可持续发展，但是会发现很多可持续发展目标都是没有达成的，对吧？我们觉得一个很重要的问题就是『可能科研在往前走，但是落地根本就没有衔接上』。」她举例，团队对于未来两周至两个月的天气及台风预报，日后可供民用空管局参考，「我们发现他们其实也觉得这个预报是非常重要的」。

记者 陈嘉婉 钟绰盈

