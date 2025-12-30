迎接2026｜校长教制订新年大计：小学分阶段规划 中学重孩子主见

还有两日就到2026年。所谓新年新气象，家长不妨趁明天大除夕，与子女回顾今年的经历之余，也制订新年大计，规划来年的学习与生活。《星岛教育》分别邀请了中小学校长分享看法，让家长作参考，与孩子共同制订2026年的学习与兴趣发展计划。

小学阶段：分阶段规划

就读小学的孩子，对于学习计划或许尚未有太多主见，爱秩序湾官立小学校长崔家祥认为，小学可分为3个阶段，并依此制定相应计划。「小一至小二是适应期、小三至小四是转接期、小五至小六则是升中预备期。」家长可根据不同阶段调整子女的学习方向，「例如小五下学期开始面临呈分试，若希望子女入读Band 1中学，可尝试让孩子以英文学习数学或科学。」此外，在选校方面，家长应考虑子女的长处、兴趣及校风，例如若孩子喜欢吹奏银笛，便可优先考虑设有管弦乐团的学校。

除了学业目标，崔家祥强调发展孩子的社交与群体生活同样重要。「现今家庭多是独生子女或仅有一两名兄弟姊妹，因此长假期间，家长可多安排子女与同学、亲友聚会，让孩子体验群体生活，学习与人相处。」他认为，良好的社交关系能成为孩子的情绪支援，在遇到困难时，他们也能向朋友倾诉。

崔家祥特别指出，新一年除了为子女制订计划，家长也应协助建立孩子的「三感四到」。「三感」即成就感、归属感与乐观感。「家长可透过与孩子一起游戏或运动，让他们释放安多酚，是天然的『止痛药』。」而「四到」则是指父母应多与子女沟通，做到「听到、看到、知道与「八到」（八卦）」，主动关心、了解孩子的交友状况，以便在他们需要时提供适切支援。

除了学习与社交，兴趣培养也是新年计划的重要一环。崔家祥表示，孩子到了高小阶段，兴趣可能不如以往「百花齐放」，此时家长与子女需学习取舍。「家长应从孩子的角度出发，让他们选择自己愿意投放时间的兴趣，父母则从旁分析并给予意见，最后陪伴实践。这不仅能建立亲子话题，也能让孩子感受到父母的支持。」他见过不少高小阶段培养的兴趣，最终成为孩子的终身事业，因此尊重子女的意愿最为重要。

中学阶段：重视子女想法

基督教香港信义会元朗信义中学校长尹浩然表示接受《星岛教育》访问前，特别询问其11岁、就读小五的儿子对新年计划的看法，儿子回答，「计划是由我厘定！」因此，他强调，「新的一年，最重要是关注孩子的想法与目标。」尹浩然认为，子女就读中学的家长，其角色在于协助子女「扬长补短」——进一步发展其优势，并在不足之处提供支援。

尹浩然以自身经验分享，父母在厘定计划时，不应扮演老师的角色，而是成为孩子最稳固的安全网，协助建立价值观，而非仅以成绩或成果衡量成长，并与子女建立良好关系至为关键。「例如在新一年，多安排『WeTime』。在AI时代，更应重视现实中的连结，彼此一起走到郊外、博物馆等。子女与家人、同学关系越好，越能从容面对生活压力。」

总括而言，尹浩然认为，无论是学习、兴趣或社交方面的计划，家长也应重视子女的意愿。「不是由父母替子女规划，而是与子女一起规划。」家长应重视孩子的学习过程，而非只以成果或成绩为主导。「例如在学业上，目标不应仅是分数，而是一起拟定具体的温习策略与进步方法，并且避免将子女与他人攀比。在规划过程中，多赞赏孩子，如他们肯努力尝试，帮助他们成为更好的自己。」

