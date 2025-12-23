宣萱初中入读英百年女校Roedean 4成毕业生大学读STEM学科

电影《寻秦记》即将上映，近日该电影的演员也开始宣传活动，其中主角之一宣萱的访问片段，已在社交平台「洗版」。备受网民喜爱且口齿伶俐的宣萱，可说是一名学霸，小学时在玛利诺修院学校（小学部）就读，曾入读香港培道中学，13岁时赴英国女子寄宿学校Roedean School就读，虽自言中学成绩中等，但凭借努力，最终考入在2026年QS世界大学排名第2的伦敦帝国学院（Imperial College London），主修材料工程学。

3分之1学生A Level考获全A*至A

宣萱初中已入读的Roedean School，创立于1885年，座落于英国东南部Brighton，为11至18岁的女生提供教育。学校设有会考（GCSE）及高考（A-Level）课程，其中A-Level提供逾30门科目选择。根据学校官方资料，2025年，该校约3分之1学生在A Level考获全A*至A的优异成绩，其中更有4位学生取得全A*。此外，学校注重全人发展，提供超过140项课外活动，包括曲棍球、网球、骑马、滑浪风帆、戏剧、合唱团及弦乐团等，内容多元化。在校友方面，除了香港人熟悉的宣萱外，还有英国著名女演员Rebecca Hall、英国鞋履品牌Jimmy Choo前创意总监Beatrix Ong都在该校毕业。

英识教育创办人陈思铭（Samuel）表示，Roedean School是英国少数重视STEM的女校。「一直以来，Roedean School重视STEM（科学、技术、工程及数学）及设计与科技（DT）教育，这在英国女校中较为少见。」根据学校官方资料，2025年逾40%毕业生选择在大学修读STEM相关学科，如土木工程、精算学、生物化学等，打破女子教育的传统趋向。难怪当年宣萱也在大学选修材料工程学！

Samuel补充，Roedean School拥有近140年历史，是英国较早期成立女子精英教育学校，以及英国历史最悠久的女子寄宿学校之一，深受香港家长欢迎。「学校寄宿文化深厚，宿位充足，不少学生会选择Full Boarding（7天寄宿），每位寄宿生更可在校内小农场负责照顾一只动物，从而建立对校园的归属感及价值观。」他认为，宣萱如今在沟通表达上充满自信，表达能力很强，正是英国寄宿教育文化熏陶的成果。

