AI深伪技术普及 校长提醒家长上载子女相片前深思

在「爱分享」的社交媒体时代，很多人都喜欢分享自己的生活日常， 然而，当家长习惯在网上分享子女的相片、影片， 甚至一些可能令孩子尴尬的生活片段，却可能堕入「深度伪造（ Deepfake）」技术的风险圈套， 有机会让儿童或青少年造成伤害。

家长发放相片前 停一停，谂一谂

个人资料私隐专员公署日前（17日）发布《 应对滥用人工智能深度伪造技术：给学校及家长的智慧锦囊》（ 下称锦囊），提醒学校及家长在发布相片及影片时应注意事项， 其中就提到家长在发放相片或影片前，应该「停一停、谂一谂」， 避免不法分子利用这些素材制作伪造内容， 成为诈骗或恶意用途的工具。另外，《锦囊》亦提出， 学校在可行情况下，避免发布可以清晰识别个别学生的相片或影片、 以及限制查阅等建议。

陈裕均：了解子女意愿

就近年家长喜欢在社交媒体上载子女相片的情况， 有中小学校长都有不同建议，以保护孩子私隐。 圣公会青衣主恩小学校长陈裕均认为， 家长在分享子女相片或影片前，应先了解他们的意愿、 考虑相片会否令子女感到尴尬等；此外，家长也应慎重考虑， 所上载的子女相片是否有需要公开。「如非必要， 可改为私人群组分享或使用加密通讯发放；如必须公开的话， 则避免在相片中透露可识别的资料，如住址、车牌、校名、校徽等。 」



同时，陈裕均留意到有些家长会以子女相片， 作为通讯软件或社交平台的公开头像，他指这些情况都应该避免； 此外，他提醒家长可善用个人通讯软件的「看一次便自动删除」 等功能，避免相片不断被转发的风险。



提到学校处理学生相片的做法， 陈裕均指该校向外界发放学生照片前，会先咨询家长意愿， 并以发放群体合照为主。「因应私隐公署建议， 会格外小心避免发放学生独立正面相片，但始终有些情况难以避免， 例如颁奖相片，或改以较侧面方式拍摄。」

谈国轩：注意子女私隐问题

另一边厢，文理书院（九龙）校长谈国轩也提及， 家长在社交平台分享子女相片的常见情况。「 我们也考虑在家长分享会中，提醒家长在社交平台发放相片时， 也要注意子女的私隐问题。」他认为，这类提醒有助提升家长意识， 避免无意中增加深伪技术滥用的风险。



谈国轩表示，学校重视学生私隐问题，故早已实施相关措施。「 因应私隐条例，每个学生入读时，学校都会有一份同意书， 要求家长签署，内容有关是否同意把子女参与任何教学活动的相片， 刊登于学校网站或社交平台。」他指出， 学校一向避免使用高解像度相片，免得其他人士擅自取用相片。「 学校刊登的目的在于纪录学校活动而已。」他补充， 在公署发布指引前，该校及家长已非常关注此问题， 所以认为锦囊的建议值得参考。

