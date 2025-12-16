哈佛图书奖｜港明年取消文章奖 主办方指难分辨作品是否AI生成

香港教育局今日（16日）宣布，推出「『智』启学教」拨款计划，以支援中小学善用人工智能（AI）提升学与教效能；然而，有学术机构却因AI盛行而取消举行多年的「文章奖」。早前，由哈佛大学香港校友会引入的「哈佛图书奖」，在其香港官方网页宣布，由2026年起至可预见的将来，将取消「哈佛图书奖奖学金」及「文章奖」，原因包括筹款上的挑战，以及在AI日益普及后，主办方难以公平地评估申请人有否使用AI工具，有关宣布引起本港学界关注。

朱子颖：AI如同当年的计算机

一直对AI教学持开放态度的德萃幼小中学校发展总监、德萃小学部总校长朱子颖，对「哈佛图书奖」的调整表示理解，他认为这是主办方应对AI作弊的无奈之举。问到如何让AI与教学共融，朱子颖就引用了OpenAI行政总裁Sam Altman的观点，将AI比喻为文字计算机。

「当年计算机出现时，教育界同样经历过争论与适应过程。」朱子颖解释，正如小学阶段，学校重视基础计算，因此不鼓励学生依赖科技；而在中学阶段，学生则需要学习运用计算机。他认为，AI的发展路径或将相似，但其影响更深、更快，因此很多学校及城市仍在探索如何有效运用。

另外，朱子颖分享其学校的做法，就是在允许学生接触AI的同时，也对部分作业设限，并在特定项目中引导学生「试用」AI，在探索与规限之间取得平衡。

李安迪：科技是工具，育人方是核心

面对AI带来的冲击与机遇，前线教育工作者正积极寻求平衡之道。救世军田家炳学校校长李安迪直言，学生若误用或滥用AI，将削弱他们的解难能力与独立判断力。「所以我们必须教育学生正确使用AI，否则会影响他们的价值观及判断力。」在老师方面，李安迪表示，他希望老师学习善用AI，「以AI了解学生的学习难点，然后对焦学生，做到真正因材施教。」李安迪强调，AI理想运用下，老师可以腾出更多空间去关心学生情感需要，学生又可以腾出时间发展自己的兴趣。

他提出「中庸之道」的实践哲学，指出AI与传统教育的比例并非一成不变，而应根据不同的教学历程而调整。例如，初小阶段重在让学生认识何谓AI；高小则可加强训练逻辑与运算思维，让学生学习以AI为工具，高效解决复杂问题。李安迪认为，教育不仅是传授知识，更重要的是「育人」，培养学生明辨真伪、善于思考、不盲目依赖科技。

