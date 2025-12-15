Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣保禄中学65周年校庆 校友何诗蓓重聚分享传承

教育热话
更新时间：18:53 2025-12-15 HKT
发布时间：18:53 2025-12-15 HKT

位于跑马地的传统名校圣保禄中学，创校65周年，于刚过去的周末（13日及14日）一连两日举办「校友重聚日（Homecoming Days）」。当日除有合唱团、管弦乐团表演，更由舞蹈团、旧生及圣保禄天主教小学的学生合跳舞蹈，寄意该校精神绵延永续。其中，最吸引的是「香港女飞鱼」、奥运游泳金牌得主兼校友何诗蓓重返母校担任开幕典礼主礼嘉宾及致辞分享。

何诗蓓：望生活中践行，贡献社会

今年校庆主题为「承化育宏志  继杏坛光华」，开幕典礼除邀请了何诗蓓担任主礼嘉宾，还邀得教育局高级学校发展主任（湾仔及离岛）何绮红女士、圣玛加利大堂主任司铎金容载神父、办学团体各位校董及圣保禄天主教小学关佩玲校长出席。校监冯彩华修女领祷后，随后校长张翠珊作开幕致辞。

期后何诗蓓致辞，她于2015年在圣保禄中学毕业，其后赴美国密歇根大学攻读心理学。她在致辞时表示，身为「圣保禄人」是一种荣誉。她喜见母校是许多校友的骄傲，是彼此的连结，更是她们的根源。

大众对何诗蓓的认识，多集中于她的运动成就，但她更希望自己的影响力能超越游泳。她分享，「真正的成就体现在以个人能力关怀社区，无论是日常生活中让座的小小善举，或是大埔宏福苑火灾后捐赠物资。」何诗蓓寄语校友、同学将从母校所学，在生活中践行，贡献社区，除延续了母校的光华，也点亮自己的生命。

何诗蓓亦见证了母校一直与时并进。她回忆当年校内并没有学生用的打印机，如今学校已配备3D打印机、有机农场及各种现代化教学设施。她特别指出，学校在强化STEAM教育的同时，亦致力推动永续发展，并关注学生的身心健康及福祉。她赞赏母校迎接时代的改变的同时，也谨守学校的办学宗旨。

此外，开放日期间，各科组、各学会通过不同形式展现学生的不同技艺、学习成果，配合互动游戏等活动，令出席的家长及学生更体会该校学生的心思。

相片来源：圣保禄中学提供

延伸阅读：

中一入学2026｜湾仔及东区7大名校办简介会 香港真光打头炮

「飞鱼」何诗蓓圣保禄中学毕业　文武双全

 

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
6小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
10小时前
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
9小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
3小时前
男子双手抓住广告牌。
00:34
「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
奇闻趣事
7小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
11小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
22小时前