立法会选举结果已揭盅，其中旅游界别迎来一位备受瞩目的新面孔——人称「剑后」的江旻憓。她首次参选便以压倒性票数当选，不仅成为立法会首位运动员背景的议员，亦是今届最年轻议员，其深厚的学术成绩也备受注目。江旻憓早年就读英基沙田学院，于国际文凭大学预科课程（IB）考试中取得优异成绩，其后负笈海外。她所毕业的英基学校协会（ESF）体系，以其完整的国际文凭课程架构，为学生提供全面的教育，铺垫通往世界顶尖学府之路。该校培育的杰出校友遍布各界，包括慧妍雅集永远荣誉会长朱玲玲、前环境局副局长陆恭蕙等。

英基完整国际文凭课程架构

立法会选举结果尘埃落定，在旅游界别中，剑后江旻憓首次参选，即以131票力压对手马轶超（23票），顺利当选。江旻憓早年就读于英基学校协会（ESF）旗下的英基沙田学院，在国际文凭大学预科课程（IBDP）中取得41分（满分45分）的优异成绩。其后，她负笈海外，于2012年入读美国史丹福大学攻读国际关系，2019年赴中国人民大学修读法律硕士，并于2021年毕业后，随即于香港中文大学进修法律博士课程。

根据ESF官方网页资讯，其国际文凭课程体系结构完善，针对不同学习阶段设有相应课程规划：Year 7至Year 9学生修读国际文凭中学课程（IB MYP），注重跨学科整合与反思性学习；Year 10至Year 11则提供国际中学教育普通证书（IGCSE）课程，著重建立扎实的学科基础；至Year 12至Year 13，学生可选择国际文凭大学预科课程（IB DP）或职业先修课程（IB CP），两者均强调培养学生的研究能力、自主学习精神与社会参与意识。

过去ESF素有「IB状元摇篮」之称，今年国际文凭大学预科课程（IBDP）放榜，39位「状元」中，便有15位出自英基学校协会属校。此外，该校的一大特色在于鼓励学生发展个人志趣，并由教师因应不同学生的学习进度提供适切支持。正如校友江旻憓在校友受访时所言，她的中学岁月充满热忱，除因参加剑击比赛外，从未缺席校园生活。

目前，ESF旗下共有8所提供中学教育的学校，包括：英基西岛中学、英基沙田学院、英基英皇佐治五世臬校、英基港岛中学、英基南岛中学、英基启新书院、英基智新书院、英基赛马会善乐学校。全年学费依据年级与课程性质有所不同：Year 7至10，全年学费学费为$181,100港币，Year 11（获资助课程）的全年学费为$159,400港币，Year 12至13（获资助课程）全年学费为$167,600港币。

而其校友网络亦遍布各界，除江旻憓外，亦包括曾就读英基英皇佐治五世学校的慧妍雅集永远荣誉会长朱玲玲、曾就读英基港岛中学的前环境局副局长陆恭蕙，以及曾就读英基南岛中学的知名慈善家徐子淇等，显见该教育体系为社会培养出多元人才。

