大埔宏福苑五级火｜关顾教职员及学童情绪需要 教育局即日起办7场网上讲座

因应大埔宏福苑五级火灾，教育局着力恢复同学学习生活的同时，也关注教职员的身心情况。教育局早前已为教师及家长，举办5场网上特别事故心理支援讲座，以支援学校人员和家长照顾有创伤经历的学生/子女，教育局局长蔡若莲昨日(3日)在其社交平台表示，由即日(4日)至12月11日期间，会再举办额外7场特别事故心理支援的网上讲座。

灾后同行：支援学生身心健康

为持续关顾教职员的心灵健康，同时让更多学校人员及家长了解学童在创伤事件后常见的身心反应及情绪需要，并学习应对策略和支援方法，教育局在即日至12月11日期间，会再举办7场特别事故心理支援讲座，以网上形式进行，并邀请不同讲者，包括精神科医生、教育/临床心理学家、大学教授作专业分享，内容包括「创伤事件后的身心反应及应对策略」、「创伤事件后，透过改善睡眠质素调节情绪」、「帮助孩子过度创伤经历」、「灾后同行：支援学生身心健康」等等，详情可浏览教育局「校园 好精神」网页。

此外，为方便学校人员、学生及家长寻求有关的专业服务，教育局亦整合了针对事故的社区支援服务及资讯，包括政府、大学及专业团体的资讯，并已上载到教育局「学校危机处理」专页，助有需要人士参考。

教育局「校园 好精神」网页：按此

「学校危机处理」专页：按此

延伸阅读

大埔宏福苑五级火丨阮郑梦芹小学54名学生受灾 校友会发起募捐 冯梁结纪念中学明日起恢复实体课堂

大埔浸信会公立学校学生 月中分批到区内两校上课