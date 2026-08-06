Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港中乐团跨桥入岛 「国际笙簧节巡演」马湾1868奏响

Art Can
更新时间：12:15 2026-08-06 HKT
发布时间：12:15 2026-08-06 HKT

由香港中乐团发起的「国际笙簧节2026」，继今年3月于启德体育园创下千人合奏世界纪录后，正式展开一场跨越地域的大湾区文化之旅。首届「国际笙簧节巡演」正式开始，乐团日前应新地商场之邀，特意走进兼具历史纹理与艺术气息的马湾1868，在大海与蓝天之间，为大众呈献一场打破传统框架的音乐盛宴。

本次马湾之行，香港中乐团巧妙运用灵活流动的演出模式，将中乐艺术带入海岛。演奏家们穿梭于彩色马湾大街与绚丽壁画之间，将热情注入吹、弹、拉、打各项乐器中，让动人乐律与海浪同频共振。乐团更特别以中国乐器重新演绎西洋爵士名曲《Sing Sing Sing》，将传统匠心与现代美学完美交织，赋予小岛焕然一新的活力。

乐团先后走进马湾1868、广州天环及YOHO MALL，带来多首脍炙人口的中国乐曲。透过「文、旅、商」的跨界融合，将中乐韵味由海岛延伸至城市公共空间与商场，不仅深化了区域之间的文化连结，更让市民与旅客在日常生活中近距离感受中乐的独特魅力，实践香港中乐团「植根传统，锐意创新，不拘一格，自成一体」的艺术追求。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
12小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
01:25
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
13小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
01:25
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
12小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
12小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
5小时前
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
生活百科
21小时前
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
影视圈
4小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
4小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
23小时前