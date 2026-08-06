香港中乐团跨桥入岛 「国际笙簧节巡演」马湾1868奏响

由香港中乐团发起的「国际笙簧节2026」，继今年3月于启德体育园创下千人合奏世界纪录后，正式展开一场跨越地域的大湾区文化之旅。首届「国际笙簧节巡演」正式开始，乐团日前应新地商场之邀，特意走进兼具历史纹理与艺术气息的马湾1868，在大海与蓝天之间，为大众呈献一场打破传统框架的音乐盛宴。

本次马湾之行，香港中乐团巧妙运用灵活流动的演出模式，将中乐艺术带入海岛。演奏家们穿梭于彩色马湾大街与绚丽壁画之间，将热情注入吹、弹、拉、打各项乐器中，让动人乐律与海浪同频共振。乐团更特别以中国乐器重新演绎西洋爵士名曲《Sing Sing Sing》，将传统匠心与现代美学完美交织，赋予小岛焕然一新的活力。

乐团先后走进马湾1868、广州天环及YOHO MALL，带来多首脍炙人口的中国乐曲。透过「文、旅、商」的跨界融合，将中乐韵味由海岛延伸至城市公共空间与商场，不仅深化了区域之间的文化连结，更让市民与旅客在日常生活中近距离感受中乐的独特魅力，实践香港中乐团「植根传统，锐意创新，不拘一格，自成一体」的艺术追求。