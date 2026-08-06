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「奕」——音律造极 香港中乐团金禧乐季 古今中外国乐韵味

Art Can
更新时间：11:00 2026-08-06 HKT
发布时间：11:00 2026-08-06 HKT

乐符流转五十载，香港中乐团每逢新乐季总以一枚汉字作为艺术领航。踏入金禧五十周年的里程碑，这座城市的文化旗手则以「奕」字作为主旋律，开展新篇。

《说文解字》云：「奕者，大也。」在艺术总监兼终身指挥阎惠昌眼中，「奕」乃其于指挥台上孜孜以求的境界，那磅礴且璀璨之气象，既包含宏大的时代叙事，亦散发著璀璨动人的音色。

「奕」字之美，在于笔划间毫无包围或封闭的局限，呈现全然敞开、四通八达的姿态，恰似乐团半世纪以来「植根传统，锐意创新」的艺术风骨。从创办「香港鼓乐节」获万人响应，至研发「环保胡琴」蜚声国际等，乐团奠定香港当代中乐的基石，绘制出一幅壮丽地图，让中乐在这片土地上延伸至无垠世界。

香港中乐团金禧乐季

香港中乐团弘扬美乐五十年，为志今年金禧乐季，以「奕」为核心意象，以气度从容、神采飞扬的姿态奏响一场盛大乐章。新季节目纷呈，其中四个精彩推介包括：《大师神韵》交融传统经典与当代创新；《千簧一宇》汇聚中西笙簧家族；清唱剧《帝女花》携手香港艺术节重塑粤剧经典；以及《致敬许冠杰》与《岁月流金》融入流行音乐元素，引领观众细味多元的中乐韵味。

乐季将于今年9月19日及20日举行的开幕音乐会《千簧一宇》，是「国际笙簧节2026」的焦点。音乐会以笙簧这项古老乐器为线索，集结中国笙名家翁镇发、吴巍，日本正仓院唐笙演奏家三浦礼美、泰国排笙孙南塔猜、俄罗斯音乐家Olena UUTAi及「凤簧争鸣 笙韵新章」荣誉金奖得主等，同台展现笙簧乐器的家族谱系。演出末段，指挥更将引领观众一同以哼鸣打破界限，在共同振动之中，达致「一簧一世界，千笙共宇和」的融和境界。

在「粤港澳大湾区文化艺术节」呈献的《大师神韵》将分别于11月6日及21日举行，展现赵季平、王立平、阎惠昌及贾达群四位大师经典。中乐团艺术总监兼终身指挥阎惠昌分享，疫情期间，他打破不为乐团作曲的个人原则，以家乡陕西合阳县独有的「线腔」木偶戏为题创作《线狂》，并邀得非遗传承人王坤在广州场独力挑战七种乐器；香港场则呈献其三弦协奏曲《傩》，再现民间傩祭的祭祀场景。此外，大提琴家李垂谊与黄学扬重新编曲《王立平之红楼梦大提琴随想曲》，以一西一中的对话勾勒红楼悲喜，李寄语：「希望大家在50周年都能够好好的享受。」

曲艺与精神薪火相传

明年适逢脍炙人口的经典《帝女花》首演70周年，合作已逾四十四届的香港中乐团与香港艺术节，将携手推出由著名香港作曲家陈庆恩作曲的中乐清唱剧《帝女花》，抛却传统戏曲华服，由六位声乐家以粤语演唱，并融入张岱的历史记述，呈现《帝女花》的另一面貌。

音乐乃城市记忆的时光胶囊，乐团带来《致敬许冠杰》音乐会，以大型中乐重塑打工仔心声与市井百态；并推出《岁月流金》，由殿堂级歌手叶丽仪献唱金曲，宛如一封写给旧香江的情书。《岁月流金》与香港历史博物馆合作，总馆长何惠仪笑言，馆方收藏六万多张珍贵历史照片，配合今年4月重新开幕的「香港故事」展览内容，将为音乐会精选相关影像。

中乐的薪火相传，既在于曲艺，更在于精神。乐团携手香港中乐协会举办《胡司令与掌门人》，致敬一代胡琴宗师刘明源。香港中乐协会理事长古星辉表示：「刘大师能驾驭板胡、二胡到京胡等各类拉弦乐器，被誉为『胡司令』。这次邀请其弟子同台，不仅要传承他的绝技，更传承他全方位改革乐器、提升胡琴艺术的精神。」

新乐季节目丰富，积极拓展不同领域：既有当代巨擘俞峰执棒的《金韵新章》及春节音乐会《周、秦、汉、唐》，香港鼓乐节《鼓王群英会》亦邀得马来西亚「人人人鼓剧场」助阵。乐团亦致力为中乐新星搭建舞台，《HKCO4U薪火相传》让乐团新秀一展所长；而「心乐集」则持续发掘新进作曲家，激发原创音乐力量。迈入2027年，乐团更将携手同迎金禧的香港作曲家及作词家协会（CASH），呈献《共创50 — HKCO × CASH》。。

文：黄幸晶 图：香港中乐团
 

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