青艺周「时间旅行过境站」未来视觉观察熟悉日常

试想像2090年的香港，街道干净整齐，色调规划单一，就连沿街的绿化植物也是复制贴上；抬头望去，浮空车在高楼大厦之间穿梭，曾经熟悉的城市风景已然不在。假如有一次时空穿梭的机会，带我们重返2026年的香港，你最想记录哪些消失的街道痕迹？

踏入南丰纱厂M层的「织刻文艺」，大众随即化身来自2090年的「未来人」。眼前这座「时间旅行过境站」，引领我们穿越时空、重返2026年的荃湾。现在，让我们带上身份证与机票，办理好过境手续，准备正式出发，以全新的未来视角，回望眼前这片再熟悉不过的荃湾景致。

由香港艺术发展局主办的「第十八届校园艺术大使计划」的焦点项目──「青艺周」，由即日至8月16日假荃湾南丰纱厂进行。今届「青艺周」以「聚合．艺想」为主题，其中「时间旅行过境站」艺术体验，邀请到插画艺术家刘景雯（UUendy）及刺绣艺术家郭雯芬（Stephanie）联手合作，带领超过30位校园艺术大使走进社区，走访屋邨、街市、巴士站，甚至主动与街坊闲谈，最后以一笔一画的描绘、一针一线的交织，细腻记录下荃湾独有的市井人情与生活痕迹。

捕捉日常的荃湾

旅程开始前，观者会看见贯穿「时间过境站」的时钟助手「Time Time」，它是UUendy在荃湾福来邨社区考察时收集到的图案为灵感设计而成，「我们走入社区角落，收集不同图案及符号，再融入计划之中。」UUendy分享，这次艺术体验的核心，是希望引发大众思考：在2090的未来视觉中回望2026年熟悉的日常，「究竟用一个新的、未来的角度去看待现在的荃湾会是怎样？」

「日常好像很重复，但如果我们用艺术的角度去看，原来我们的生活有另一个面向。」展览中，学生的作品中出现各种日常场景：墙上悬挂的各式手写字招牌、社区人物的插画练习、立体化的香车街313号小巴站等，还有以手推车上堆叠的发泡胶箱为灵感打造的「荃湾盒子」，学员们将眼中多元的荃湾故事、色彩与艺术浓缩在一张透明胶片插画上。整体视觉或许给人一种错综繁复的感觉，但这正是集结众人灵感而成的作品，「我们想透过艺术的形式，将这份属于荃湾的独特记忆继续保存下去。」她期盼观众在观展后，能拥有一双「全新的眼睛」，用不一样的视角重新品味这座我们早已习以为常的社区。

光影与针线交织

继续前行，矗立在眼前的是独属于荃湾的六道「时间之门」，「六道时间之门各自有不同的颜色，这些颜色其实来自我们在荃湾观察所得的六个风景。」Stephanie 介绍，涵盖了在地店舖的铁闸花纹、香车街街市标志性的黄色、海坝街传统点心茶楼「海莲茶楼」、公共屋邨的几何窗花、313 线小巴总站，以及社区学生的校服。她分享，这次在刺绣图案的创作上特别运用了名为 Filet Lace（网绣）的工艺。在细腻的针线交织间，还糅合了学生绘制的迷你彩色胶片插画；当微光穿透而过，背景便随之映照出一座座绚丽的彩色光影。

Stephanie 特别指出，「影子」是本次艺术体验的核心元素之一，「影子代表了一种文化元素，影子是可以消失的，也会随着时间流逝而变形。」她希望借此引导学生思考，他们所记录的痕迹，究竟是为了展现物件本身的几何美感，还是为了凝留个中的生活气息。对此，UUendy 补充道，影子、光线与时间的主题，与我们这座城市紧密扣合，「再进一步看，社区文化其实就像影子一样，如果我们没有好好保存，它可能就会像影子在阴天或夜晚一样，消失得无踪。」

展览的尾声设有互动角落，提供通窿刺绣卡，让观众能即场穿针引线，现场体验手作。而在旁边，艺术家们则留下了一个深刻的提问：「如果某样东西消失了，你会记得它甚么？」而当你穿过最后一道门，步出南丰纱厂，展览的任务才真正开始。带着这双刚从2090年回来的眼睛，再次看到街边的小巴站、旧楼的独特花纹或是一棵树的阴影，或许你会发现：原来我们习以为常的日常，一直都是如此珍贵的艺术。

文：叶泳心 图：叶泳心、香港艺术发展局