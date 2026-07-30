昂坪360缆车 流光溢彩 仲夏夜航

昂坪360二十周年庆典尽展创意，由上周五起在暑假指定的夜晚加开缆车夜航服务，为访客创造一趟难忘的夜空旅程，带来夜间旅游的全新可能，亦为香港夜经济注入活力。夜幕降临，访客由东涌站登上缆车，前往昂坪的途中，大屿山的夜景映入眼帘，左边是一片沉睡中的森林，在月光的映照下泛着灰绿色的微光；右边则是香港国际机场的璀璨灯光，宛如散落人间的一片星群，熠熠生辉、流光溢彩，如银河般迷人眼。

机场上方的夜空中，不时有「萤火虫」穿梭其间，一闪一闪，殊不知原来是飞机在升降之际留下的光迹。远处，全球最长的桥隧组合跨海通道港珠澳大桥灯火相连，宛如一条披着金鳞的巨龙，蜿蜒盘踞于海面之上，气势磅礴。

缆车逐渐攀升，访客蓦然回首，东涌市区万家灯火就在背后，在山脚下闪烁着温暖的光点。当缆车将近攀上昂坪市集，访客的视线被夜间亮灯的天坛大佛所吸引，大佛巍然端坐于山峦之上，庄严而祥和。

文化体育及旅游局局长罗淑佩说：「今次夜航活动的亮点在于缔造『只在香港』的独特体验，旅客唯有在这个特定的时刻、这个城市，才能同时体验大屿山美景与人文情怀的深度融合。」昂坪360董事总经理董沛铨指，昂坪市集化身为怀旧的霓虹灯主题大道，重现上世纪80年代香港著名的霓虹灯夜景，希望借此机会，让大家重温香港地道的集体回忆。

昂坪360二十周年庆 暑假夜航之旅程启动 港风本土情怀深度游

上周五晚，昂坪市集举行「昂坪360 二十周年缆车夜航」首航典礼，访客若于傍晚时分登上缆车，可观赏夕阳西下的美景，如咸蛋黄般的落日染红西边天际，在海面上铺开一片金黄余晖；偶尔有飞机从落日下掠过，在金色天幕上划出一道流动的剪影。入夜后回程，则是另一番风景：香港国际机场与港珠澳大桥的璀璨灯光，以及东涌市区的万家灯火，在夜幕中如星辰闪烁，大屿山的夜色尽收眼底。

首航礼邀来文化体育及旅游局局长罗淑佩、港铁公司行政总裁杨美珍、昂坪360主席黄琨𬀩及昂坪360董事总经理董沛铨等嘉宾出席，共同主持亮灯仪式，点亮昂坪市集的霓虹灯灯饰，正式为限定夜航体验揭开序幕。

非一般观光体验

经悉心打造，入夜后的昂坪市集大道化身怀旧霓虹灯主题大道，五光十色的LED霓虹灯招牌错落有致，重现上世纪80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。现场更设有首次「落地」的退役缆车车厢，缀以色彩缤纷的霓虹灯装置，吸引不少访客拍照留念。此外，市集设有麻将枱、港铁站及怀旧冰室等香港情怀打卡位，让访客重温旧日时光。

游人Karina说：「最靓就系霓虹灯招牌，很有特色，有一种怀旧嘅香港情怀，同埋影相出嚟都几靓，特别系𠮶条霓虹灯隧道。」她续说，夜晚搭缆车上来见到机场灯光闪烁，景色十分漂亮。虽然是第二次到访，但她指日间与夜晚乘坐缆车所见到的风景截然不同，晚上的缆车之旅让她感到平静，更笑言「如果同男仔上嚟都几浪漫呀」。

首次到访昂坪360的深圳游客杨小姐，于傍晚六时许登上缆车，她指出：「乘坐缆车时正好赶上落日夕阳，日落的色调非常漂亮。因为风景太美了，一路上都在拍照，感觉坐缆车的时间也变得短暂。透过玻璃除了观赏到香港机场和一片蔚蓝大海，还可以看到山间的小瀑布。」她更大赞夜色下的天坛大佛：「夜晚的灯光衬得大佛很有佛性，而且大佛与月亮相映衬，很有意境。」

市民温先生及家人从电台节目得知昂坪360的夜航活动，于是驾车前来。他称市集设置了很多打卡点，尤其是霓虹灯光的装置，很有气氛，又指「音乐会歌星嘅阵容同样吸引」。温太太则说，他们每年都会来昂坪逛逛，有朋友来港亦会带他们一同到访。被问及会否在夜航期间搭乘缆车到昂坪，他们笑言：「会考虑，因为途中可以望到香港嘅夜景，又真系靓嘅。」

星空下音乐会 回味经典广东金曲

夜航期间，昂坪市集在户外凉亭举行「昂坪360二十周年呈献：叱咤903星空下音乐会」，逾20组人气歌手、组合及乐队轮番登场，在约一小时的音乐会上，众歌手献唱多首脍炙人口的流行金曲及经典广东歌。夜航首日，打头阵歌手为冯允谦、云浩影与Lester Lam（蓝奕持），现场有不少粉丝慕名而来，在台下跟随音乐的节奏摇摆，并与歌手互动。其后音乐会陆续登场演出歌手包括李骏杰、魏浚笙、COLLAR、陈健安、陈凯咏、陈雷、洪嘉豪、moon tang与Gordon Flanders等。

文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，于过去20年间，昂坪360已累积接待超过2,600万名旅客，成为香港极具代表性的旅游地标之一；适逢20周年，昂坪360再展创意，推出「缆车夜航体验」，市民与旅客可以从高空，俯瞰香港国际机场及港珠澳大桥的繁华夜色，亲身感受这座国际都会的动感与活力。

为宾客编织动人故事

罗淑佩续指，昂坪360联同20个陪伴港人成长的著名品牌，推出别具特色的主题缆车；同时昂坪市集的怀旧霓虹灯装置，将上世纪80年代香港霓虹招牌林立的街道景色重现眼前，配合连场音乐会，宾客可以在星空之下沉浸于香港流行文化的魅力当中。她认为，这项别出心裁的活动，充分体现「文化+旅游」的融合魅力，将本地文化的独特元素融入旅游体验当中，为无论是本地市民或是旅客，带来耳目一新的夜游选择，为大家提供一个晚上活动好去处。

昂坪360主席黄琨𬀩表示，二十年来，昂坪360秉持不断求变的精神，从最初的标准车厢，到水晶车厢，再到2022年透明度逾8成、视野无阻的全景车厢，每一次推陈出新，都是为了让宾客感受更崭新的风景。他续说，这二十年来，昂坪360接待超过2,600万名来自本地、全国及海外的宾客，这数字背后，是一个又一个笑脸、一段又一段故事，这些故事正正是昂坪360二十年来最珍贵的片段，希望将来能给宾客带来更多更精彩的体验，为他们编织更多感人的故事。

文：龙芷莹 图：汪旭峰