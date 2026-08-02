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陈祖泳 – 巴黎剧场双飨 ｜围炉谈艺

Art Can
更新时间：09:00 2026-08-02 HKT
发布时间：09:00 2026-08-02 HKT

每当在外地旅行时，我总热爱参观标志性地标与地道景点，既享受游客云集的热闹，也喜欢细味当地人热爱场所的原因。而带着孩子同行，我们会优先选择适合家庭的活动，让孩子全程参与。最近这次的巴黎之旅，我们特选两场适合儿童的演出。

我们首先到Le Bon Marché Rive Gauche观赏Compagnie Käfig的《巴别塔》，因为表演在百货公司关门后，将化妆品区变身舞台，晚上九时多才开始，因此选择入住步行仅五分钟的Mandarin Oriental Lutetia。想当年作为法国五月艺术节CEO时，我曾将Käfig的《拳舞交锋》（Boxe Boxe）带到香港。这是我第二次朝圣Mourad Merzouki的魔法。十位舞者和空中表演者如Gabriella De Arcangelis及Marouane Izza，在百货公司核心的螺旋高塔中飞进飞出，场面壮观，观众屏息以待。

在Le Bon Marché由Bernard Arnault主理下，他不断增加自家奢侈品牌与艺术家合作，将奢侈品升华为艺术体验。这份艺术与奢华的融合，不仅为购物带来惊喜，更让人不禁思考：当文化创意注入商业殿堂，会如何重新定义日常生活与城市面貌？

另一场我计划好观看的巴黎演出，是Le Grand Hôtel des Rêves的《儒勒•凡尔纳：奇幻之旅》(Jule Verne, le voyage extraordinaire)。Le Grand Hôtel des Rêves其实是Hôtel Le Brun，这座宅邸曾属于皇家画家Charles Le Brun的侄子暨继承人Charles II Le Brun。Hôtel Le Brun大宅常接待当时著名艺术家与知识分子。两年前，一家剧团租下此地举办沉浸式剧场，大受欢迎。到场观众会被邀请披上简单斗篷，尾随表演者穿梭奢华布景，唤起《海底两万里》等凡尔纳奇幻航程。舞台与观众融为一体；观众化身探险家，置身凡尔纳世界，它将观众带往另一时空。

文：陈祖泳
 

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