李梦 – 白与白｜梦游世界

去年秋，在上海浦东美术馆见到梵高和莫内的热烈光影，今夏再访，却是全然不同景象。本世纪全球最具规模的莫兰迪（Giorgio Morandi，1890–1964）个展《独白》（Solo），汇集一百四十多件原作，加之影像与手稿种种，与我们一同深潜入白与白的世界里，驻足，静思。

这位意大利艺术家的人生，与他的作品一样，静且隐。莫兰迪终其一生未曾离开故乡，而他的作品，那些普通得不能再普通的静物画，或关注桌上瓶罐与器皿，或著眼屋后街边不知名的花和树，却成功走离故乡，于美洲和亚洲等不同地域广受关注，模仿者众，他画中常用的低饱和度的柔和色彩更被冠名「莫兰迪色」，频频出现在时尚设计语境，成一时风潮。

莫兰迪一生远离艺术名利场，勤勉到近乎固执地描画身边物件。他细细观察并描摹，将普通器皿视作知己相伴多年，这份「惜物」之心，足以对抗今时今日消费主义加诸个体身上的欲望，格外动人。当许多现当代艺术品不断争抢观者视觉和情绪时，莫兰迪反其道行之。柔和无争的色彩，稳固的、波澜不惊的构图与画面，没有鲜明的对比，没有喧哗与躁动，另辟一爿了无纷扰的安宁。合奏固然缤纷耀眼，独白又何尝不是另一重温和、内省之美？

文：李梦

