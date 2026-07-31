李易璇 – 文化产业的核心不在「产业」 ｜Major美学

在今天的商业论述中，「文化产业」往往先想到市场规模、票房收入、投资回报及品牌影响力，而这些都是文化产品成功后呈现的外在结果。

六月中旬，我在伦敦观赏了现今炙手可热的音乐剧《Paddington》。作品改编自Michael Bond的经典儿童文学及2014年电影版本，讲述来自秘鲁的小熊远赴伦敦，在车站获Brown一家收留，并以车站名字Paddington为名。当自然历史博物馆的标本制作师意图捕杀牠时，Brown一家与街坊联手营救…… 表面上，这是一个充满欢笑与冒险的故事；实际上，是传递接纳、包容及共融的讯息。Paddington以善意化解偏见、以真诚建立信任，不仅赢得居民的接纳，也让观众在欢笑与泪水之间，看见人性温暖的一面。

与《孤星泪》及本地音乐剧《大状王》有著相似的基因，也反映出作品得以持续传播的关键：动人的故事、高品质的舞台制作、流畅紧凑的叙事节奏，以及扣动人心的乐曲。《Paddington》更巧妙融入城市文化元素，让作品散发鲜明的地方色彩，在情感之上建立鲜明的文化辨识度，同时回应当代重要课题：如何看待新移民、建立包容共融的社区，以及在充满分歧的年代维系人与人之间的善意与信任。这些跨越地域与时代的普世价值，正是最能引起观众共鸣之处。

文艺作品能否实现可持续的产业化，并非单靠明星效应、话题营销或IP联乘。最终还是取决于其内核：故事内容、情感价值、制作水准以及独特的美学风格。



文：李易璇（香港芭蕾舞团行政总监）

