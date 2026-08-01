深圳前海博物馆10.30开幕！7大展览逾3000件国宝级文物 设百米无柱观景台饱览山海景致

深圳前海博物馆将于今年10月30日正式开幕！万众期待的全新文化地标「深圳前海博物馆」坐落于前海文化艺术半岛，占地约3.24万平方米，总建筑面积约12.6万平方米，不仅拥有百米无柱的无敌海景观景台，更会陆续迎来7大重量级主题展览，展出逾3000件国宝级文物，日后北上再多一个文化艺术好去处！

深圳前海博物馆10.30开幕！何镜堂操刀设计 设百米无柱观景台/全景式剧场

深圳前海博物馆由知名建筑大师、中国工程院院士何镜堂操刀设计，以「文明之树、时代明灯」为设计理念，设计的灵感则源自中国传统的「重檐飞扬」的意象。早前，在深圳举办的首届英国皇家建筑师学会（RIBA）亚洲建筑庆典中，前海博物馆更荣获首届RIBA亚太奖（RIBA Asia Pacific Awards）未来建筑类大奖（Future Projects Winner）。

馆内占地约3.24万平方米，建筑设计甚具巧思，内部设有5层全景式「山海剧场」、屋顶则设有「绿心花园」，为市民带来独一无二的丰富文化体验。此外，剧场南北两侧打造出长达100米的多功能观景台，北侧「海剧场」饱览前海湾的壮丽海景，南侧「山剧场」则可赏大小南山的自然风光。除了独立作为观景平台，亦可连结建筑内部空间，成为共享的「云端」文化聚

7大主题展览 展出逾3000件国宝级文物

至于展览方面，馆方与中国国家博物馆联手带来7大主题展览，包括「长风万里丝路文明特展」、「中国古代通史陈列」、「中国古代玉器」及「中国古代瓷器」等，超过3000件国家级珍贵文物重磅展出，涵盖中国古代通史陈列、古代玉器、青花瓷等，饱览中华数千年的文明精粹与稀世珍宝。

深圳前海博物馆

开幕日期：2026年10月30日

地点： 深圳市南山区前海文化艺术半岛核心区域（邻近前海石公园）

交通方式：

地铁： 乘搭深圳地铁5号线至「桂湾站」（E出口）或「前湾站」（D出口），出站后步行即可抵达。

的士/网约车： 从深圳湾口岸出发，乘搭的士或网约车直达车程约15-20分钟。

门票资讯： 免费入场参观（预计开馆后需透过官方微信小程式进行实名预约）。

资料及图片来源：深圳市前海管理局、前海博物馆