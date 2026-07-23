长者不服老环保时装设计比赛 创意缤纷衣裳释放自信与风采

大多数长者平日衣著朴素，色调沉稳，少见明亮色彩。华懋集团旗下松龄护老集团特意举办「不服老环保时装设计」比赛，让长者发挥巧思，重拾自信与风采。来自12间安老院舍的参加者，以院内废旧物料为素材，凭借创意与手艺，构思出心目中的服装，更亲自担任模特儿，踏上属于自己的舞台。他们挺直腰板、双手叉腰，脸上绽放灿烂笑容。这场时装秀，让被遗弃的物料重获新生，更让长者释放内心深处的色彩。

荣获「最佳设计概念环保时装作品」奖的「田边的裙摆」，由松龄（利富）护老中心的少婆婆启发职员所设计。社工Daisy说，少婆婆今年87岁，「从前耕田，好少机会著裙」，选用防水帆布与红白蓝胶袋，因为皆是少婆婆熟悉的物料，象征年轻时田间劳动的岁月。过程中，她帮忙量度布料尺寸，看似简单，却乐在其中。

荣获「最佳设计概念环保时装作品」奖的「田边的裙摆」，由少婆婆启发职员所设计。

少婆婆说：「做模特儿好开心，以后都想著多啲靓衫影相。」Daisy分享，衣服尚未成形时，少婆婆曾抗拒穿著，笑言「好似套咗个袋」；但当她穿上成品后，院友、家属和职员纷纷赞赏：「你著呢件衫咁靓！」少婆婆自豪回应：「系呀，我件衫嚟㗎！」

代表松龄（万年）护老中心的作品「承载」，则获颁「最有创意的环保时装作品」奖。这件时装以旧职员制服为基础改造，由79岁的容婆婆与院友合力完成，她负责钉钮扣、拣选材料等工作。社工陈楠茵（阿瓜）说，职员衣服对长者而言，象征院舍照顾者与他们相处的温暖点滴；而服装上的怀旧图案，如荔园的老虎与大象、猪仔钱罂、火水炉等，皆取材自院友的回忆，「荔园系佢哋青春岁月嘅见证，倾计时佢哋亦会分享以前点样储钱、挨过艰苦日子。」

长者冀多参加活动锻炼脑筋

谈及参与初衷，容婆婆说：「好多老人家有认知障碍，我都担心自己有一日会变成咁，可能系明年或后年，所以参加多啲活动，练吓脑。」她平日喜爱唱歌、打麻将、打乒乓球和做手工，「我咩都想试吓，活到老、学到老。」被问及做模特儿的感受，她笑言：「著咗件衫上镜就觉得咁靓嘅！」阿瓜回忆，容婆婆起初难免忧虑，担心自己不会摆甫士、不上镜，「但拍宣传片嘅时候，当镜头对住佢，佢就变得好自然、从容，尽力展示衣服嘅每一部分，因为系一班老友记嘅心血。」

代表松龄（万年）护老中心的作品「承载」获颁「最有创意的环保时装作品」奖。作品由容婆婆与院友合力完成改造。

松龄集团社工主任Dennis指出，华懋集团一直积极推广「Active Ageing」，营造一个让银发族保持活力、与社会紧密互动的环境，实现积极而充实的生活，「人老后，过往对社会的贡献常被遗忘，甚至被贴上『无价值』、『社会负累』等标签。

他坦言，长者起初参与时难免自我质疑，认为年纪大了，甚么都不会、做不好；但在职员引导下，发现自己仍有能力，能够发挥所长。Dennis表示，未来将继续联同12间院舍，举办更多不同类型的活动，让长者接触现时流行的事物。

社工鼓励活出丰盛乐龄人生

松龄俊景护老中心社工Amanda说，希望透过活动为长者提供平台，让他们站出来，展现被忽略的自我形象与价值，从中获得成就感与正向情绪，也增加与职员及其他院友交流的机会，鼓励长者活出丰盛乐龄人生。

一众老友记尽展创意，旧制服化作承载回忆的画布，生理盐水樽变成腰间的飞机榄配饰，红白蓝胶袋与帆布拼制成优雅裙摆，废旧物料摇身一变，成为独一无二的时装作品。长者以行动证明，他们不只是「被照顾者」，更是创作者、设计师与参与者。只要社会提供合适的平台，长者依然能与时代同步前行。

在职员引导下，长者发挥所长，展现被忽略的形象和价值。左起：松龄俊景护老中心社工Amanda、松龄（万年）护老中心社工陈楠茵（阿瓜）、容婆婆、少婆婆、松龄（利富）护老中心社工Daisy、松龄集团社工主任 Dennis。