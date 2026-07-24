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冯程淑仪─WESTK留声机│西九艺术家驻留先导计划 让艺术成就更多可能

Art Can
更新时间：09:08 2026-07-24 HKT
发布时间：09:08 2026-07-24 HKT

上星期日，我到马湾1868参加「西九艺术家驻留先导计划」（驻留计划）启动礼，并为「溯流生息」展览揭幕，与众多嘉宾一同见证11位来自捷克和香港的艺术家驻留创作的丰硕成果。推动成立驻留计划是我多年来的心愿，今次在各方的支持和努力下，终于成功落实，让本地和海外艺术家可以在同一天空下创作和交流，意义非凡。

我一直认为，西九文化区的使命，不仅是为香港构建一个世界级的文化地标，更要为香港培育有国际视野的艺术文化人才，让他们可以在西九的国际舞台展示他们的创作天分和成果。

为此，我们在2025年年底成立西九文化区学院，目的是为香港以至整个区域培育新一代博物馆专业人才、艺术家及文化从业员等。在筹备驻留计划时，我们很幸运遇上了知音人。首先，在捷克驻港总领事馆的大力支持下，西九文化区学院于今年三月举行的第二届「香港国际文化高峰论坛」期间，与捷克视觉艺术学院签署合作意向书，短短两个月，首届驻留计划便在马湾1868展开，两位来自捷克及香港的联合策展人，联同五位捷克及六位香港资深、中生代、以及新晋艺术家在马湾1868进行了十星期的驻留创作。来自捷克的艺术家大多数是首度来港创作交流和举办展览。现正在马湾1868举行的「溯流生息」展览，展示了11位艺术家创作逾40件全新作品，涵盖雕塑、绘画及多媒体等不同创作形式的精彩作品，引领观众思考人类发展与大自然如何和谐共生。

驻留计划的特色，是结合跨地域和跨文化的人才培训元素，亦为艺术家提供展示和销售作品的平台，体现艺术不但能促进跨文化对话，更能为经济、旅游及创意产业创造价值，成就更多可能。从与两地艺术家的交谈中，我高兴得知他们十分珍惜今次交流和合作机会，亦从中得到启发和灵感。我希望计划可进一步巩固西九作为人才培育、国际交流和推动文化艺术产业发展的重要平台。

要成功推行驻留计划，必须找到适合艺术家住宿和创作的空间，我很感谢新鸿基地产对计划的支持，让艺术家可以在环境优美的马湾1868进行创作和交流，亦让他们对香港留下美好的回忆。

今次重游马湾，令我想起约八年前，当我出任政策创新及统筹办事处总监时，曾协助促成马湾公园2期活化项目，看到昔日被荒废的马湾渔村改造成今天人流畅旺、充满活力的海岛艺术村，一座座色彩缤纷的小屋不单成为游人打卡热点，更提供了艺术创作空间，实在令人欣慰。今次驻留计划生动体现文化艺术如何发挥地方营造的力量，亦同时示范一个富历史文化气息的地方如何激发创意和想像。若你想享受独特的海岛文化体验，不妨到马湾1868走走，在参观「溯流生息」展览之余，亦探索这个远离繁嚣的文创旅游新热点。
 

文：冯程淑仪（西九CEO，自2009年起与文化艺术行政结缘。借报章一角，与读者娓娓道来精彩纷陈的西九故事，希望留下动人的艺文点滴。）

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