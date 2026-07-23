LUXE STYLE｜Philippe Stern以一生撰写「表王」的故事

Patek Philippe（百达翡丽），一个让全球表迷趋之若鹜的名字。于月前与世长辞的Philippe Stern，正是引领品牌走向巅峰，奠下「表王」地位的灵魂人物，而他的非凡成就，绝不止于创制了多少经典腕表作品，以及如何经营与守护一个家族品牌的制表业务，他更是为整个钟表工业创造革新时代，改变历史的表坛巨人。

1950年代的Patek Philippe制表工坊。（图：百达翡丽）

Patek Philippe至今仍坚守独立自主的家族经营模式，Philippe Stern于2009年将品牌的掌舵重任交予其儿子Thierry Stern手中。（图：James Bort/百达翡丽）

从基层累积实战经验

回溯至1932年，Philippe Stern的祖父Charles Stern与其弟Jean Stern收购了早结渊源的Patek Philippe制表厂，此后品牌一直由Stern家族独立经营至今。于1938年在瑞士日内瓦出生的Philippe Stern，也就是Patek Philippe第三代掌舵人。于大学修读经济学的他，毕业后跟随父亲Henri Stern加入品牌，并由基层做起，逐步累积经验。

于1963至1966年间，Philippe Stern由父亲安排前往美国纽约的Henri Stern Watch Agency（百达翡丽美国总代理公司）工作，当时他无论是产品分销、业务营运，以至前线的客户服务，总不会错过任何可以磨练的机会，借以获取丰富的实战经验。其后他返回日内瓦，继续透过参与不同部门的工作，增长各方面的知识与历练，期间他就曾在生产部门了解腕表的研发与制作。

踏入1970年代，从工坊生产到销售层面，以至售后服务等各个环节皆已有所掌握的Philippe Stern，便与父亲并肩开拓海外市场，扩展品牌的世界版图。

于1976年首度面世的Nautilus，为品牌带来新的突破，此系列今年亦有推出新的版本，依然受表迷高度关注。（图：百达翡丽）

为庆祝品牌创立150周年而推出的Calibre 89怀表，拥有多达33项复杂功能，当年甫曝光即惊艳国际表坛。（图：百达翡丽）

扭转石英危机困局

然而就在1970至1980年代，日本推出全球首款量产石英表，翻起了钟表界的世纪巨浪，更重创瑞士的传统机械表产业。Philippe Stern于1977年接任品牌董事总经理之职，当时正值「石英危机」（Quartz Crisis）的巅峰期，数以百计的瑞士制表厂因难以面对石英表的竞争而相继倒闭，兼具远见与胆识的Philippe Stern决定反其道而行，不跟风生产向低价策略妥协的时计，反而着意将瑞士制表工艺推向更高处，专注创制结合传统工艺、精湛技术及艺术美学的高端机械表，给「奢侈品」赋予灵魂，重新定义「高级」的本质。

其实在他出任董事总经理之前已早着先机，创制出首款Nautilus Ref. 3700，时为1976年。这款以优质不锈钢取代贵金属素材的运动风格腕表，具备的依然是出自世家工艺的精准与深度，而其细节设计却展现突破传统的现代感与时尚格调，成功吸引新世代客群。此杰作造就了品牌经典系列的诞生，至今仍是备受全球表迷追捧的代表作之一。

Philippe Stern深信与其把机械表视作可取替的商品，不如将它锻造成不可替代的价值，令机械表拥有珍稀的特质。于是他就在市场环境未见明朗之际，毅然投放巨资研制复杂功能腕表。对Philippe Stern而言，复杂又精密的设计，可非为了炫耀，而是要借此探索未知。到了1989年，亦即品牌创立150周年，Patek Philippe推出了庆生之作、拥有33项复杂功能的Calibre 89怀表。这枚震惊钟表世界的时计作品，仿佛告诉大家机械表的极限，可推向更远处；源自制表传统的光芒，可照得更明亮。

现为百达翡丽总裁的Thierry Stern，正是Philippe Stern的儿子，亦即品牌家族第四代掌舵人。（图：百达翡丽）

制定专属高品质认证

为品牌历史写下多个重要篇章的Philippe Stern，于2009年，亦即其儿子Thierry Stern接手为品牌掌舵的一年，百达翡丽宣布弃用已有百年历史的日内瓦印记（Geneva Seal），改用品牌自家制定的「PP」印记（Patek Philippe Seal），这项决策标志着品牌将高级制表的规格推至更高标准。

「PP」印记对于品质保证更为全面，传统日内瓦印记主要针对机芯的组装与打磨，以及产地，没有涵盖外观与运作。「PP」印记注重的是整枚腕表由内到外的品质认证，从机芯的生产直至腕表成品，当中的所有机芯组件、表壳、表盘、指针、按钮、表带及表扣等零件，功能运作，以至售后服务各方面的高质标准。「PP」印记的另一大特点，就是采用动态测试，并制定了高于业界与天文台（COSC）认证的走时精确度标准，规定必须严控每日走时误差不得超过-1/+2秒。至于售后服务方面，更承诺提供终生保养，确保每枚出自Patek Philippe的腕表皆可世代传承。

珍稀工艺系列（Rare Handcrafts Collection）的推出，不单止守护着一群工艺匠师，更让传统人手工艺得以世代传承。（图：百达翡丽）

致力守护传承珍稀工艺

石英危机带来的打击，不只在于制表师的流失，也让拥有传统工艺如珐瑯彩绘、细工雕刻等专业职人面对失业困境。坚持守护传统工艺的Patek Philippe，就以品牌推出的珍稀工艺系列保住了这些匠师的工作，此系列独特时计作品，融合了大明火掐丝珐瑯、微绘珐瑯、机刻雕花等多元技术，持续传承源远流长的人手工艺。

2019年，建于原本总部大楼毗邻的全新大楼落成（2020年正式完成所有工程），各部门分阶段迁至地方更大、设备更新的品牌新总部。（图：百达翡丽）

Patek Philippe Museum馆藏相当丰富，收藏品涵盖跨越500年历史的时计珍品。（图：百达翡丽）

整合工坊与开设博物馆

Philippe Stern在1993年正式成为品牌总裁，当时品牌的制表工坊分布在日内瓦市内多个不同据点，生产效率与品质监控等工序因而受到限制，他决意把整条生产线来一次「垂直整合」。

1996年，Philippe Stern斥资在日内瓦郊区的Plan-les-Ouates兴建一幢新的总部大楼，并将分散各地的工坊全都搬往此处，由研发、设计、零件制造，以至组装等生产工序皆集中在一个可完整掌控的地方。到了2019年，随着位于毗邻的全新总部大楼落成，生产线再迁往更大的空间。规模庞大的整合大计，当中包含品牌未来发展的长远考量，如此高瞻远瞩的计划也促使其他制表品牌相继在该地区建设总部及厂房，使之成为了世界知名的高级制表重镇。

若说工坊的整合是把工艺拉近，那么品牌博物馆的诞生，就是把时间推向人们面前。于2001年开幕的Patek Philippe Museum，吸引世界各地无数表迷，以至旅客来访日内瓦皆必一游的著名「朝圣地」。其馆藏不单止展示百达翡丽自1839年至近代的珍贵作品，更涵盖久远至16世纪的古董时计珍品，观赏馆中展品，恍若穿越了500年的悠长岁月。此博物馆是Philippe Stern花了多年时间倾尽心力打造，于1999年开启修复建筑及扩建工程，至2001年完成，从丰富的藏品可见他对时计艺术的热爱与敬意。

不管是在品牌的故事中，还是高级制表领域里，Philippe Stern不仅缔造了不朽传奇，他更象征着一种坚持独立自主、不随波逐流、敢于创新亦致力传承的勇者精神。愿他的理念就如永恒之光，继续照亮Patek Philippe。

Thierry Stern于2023年，特别为庆祝父亲Philippe Stern 85岁生日而创制Ref. 1938P限量版腕表。（图：百达翡丽）

文：Maisie Lau 图：百达翡丽提供



