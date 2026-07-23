西九文化区M+设计展创新思维 探索生活潜藏奥妙

日常生活中我们总会使用到各种物件，但或许太常出现在周遭，很少会细心观察它们的设计用意。西九文化区M+最新推出的特别展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」，将日常物件翻转呈现，例如巨大化的一双筷子夹着一粒巨型烧卖，让垃圾胶袋飘上在天花板倒挂的垃圾桶，以及把课室里面的椅子变为不同造型，用趣味和互动的方式，令大家探索并重新思考生活中熟悉的事情，感受个中奥妙。

趣味探索生活

「设计啊！」的概念源自日本放送协会（NHK）制作的知名教育电视节目《Design Ah! neo》，M+的展览以上年在东京策划的展览为蓝本，共展出21件作品，当中部分展品内容由M+团队特别为本次展览重新构思及创作，以突出本土文化特色及香港的语境。

展览围绕十个与日常行为息息相关的动词主题划分展区，在「食」区展出的《被吃掉的心情》，参观者可以坐上一双巨型化筷子，体验像烧卖被人夹起、送进口中的感觉；还有《相机食先！》，透过手掣调整萤幕上的食物外观，直到它能符合你的口味，充满玩味。在沉浸式视听室，更可以跟随尹光的声音演绎动起来——「剁一剁！拉一拉！弹一弹！」，就像于生活场景拿起不同工具一样，摆动身子。

寓学习于玩乐

其中《写生啊！》特别放置于M+地下大堂，让8位参加者从不同角度观察放在正中央的物件，画出他们看见的样子。最后工作人员会把画作投放于银幕，让大家看见同一件物件的景貌，透过不同的人和观看的角度，如何演绎不一样的画面，成为一个充满互动性的公共艺术体验。

如此好玩的互动展览，对于暑假期间希望带孩子出门玩耍的家长而言，绝对是吸引选项。M+亦在展期内推出多场创意活动，包括「亲子随玩现场：画画不寻常」、「亲子随玩现场：日常的奇妙时刻」等，让孩子探索设计与日常衣食住行之间的密切关系。活动邀请大小朋友领略别开生面的绘画体验、一同读绘本、探索流动创意装置，寓学习于玩乐。

文：萧咏诗 图：M+、吴艳玲