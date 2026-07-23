《独裁君主斯拉》自我救赎经典 非凡美乐高难度挑战 莫扎特曲风蜕变神作

当绝对的权力与誓死不渝的爱情产生剧烈碰撞，独裁者的铁血手腕会否因道德良知而动摇？早期歌剧杰作《独裁君主斯拉》（Lucio Silla），是音乐神童莫扎特于16岁创作的三幕正歌剧，讲述古罗马独裁官斯拉（Silla）在攀上权力巅峰后，企图强娶政敌西利奥（Cecilio）的未婚妻茱妮亚（Giunia），却在面对抵抗与道德谴责时陷入灵魂挣扎，最终选择宽恕与和解的动人故事，并以斯拉在群众面前主动放弃独裁之位作结。

非凡美乐首度将这部歌剧名作搬上香港舞台，于9月11日及12日假香港大会堂剧院隆重呈献。本剧不仅以挑战人声极限的「炫技咏叹调」（Bravura Aria）而闻名古典乐坛，更是莫扎特笔下的歌剧从稚嫩迈向成熟的关键转捩点。在艺术总监暨导演卢景文与指挥薛毅章的携手合作下，带领香港观众穿梭于古罗马政治阴谋与人性光辉之间，演绎这段围绕独裁权力与忠贞爱情的经典故事。

高难度挑战 《独裁君主斯拉》 莫扎特曲风蜕变神作

十八世纪古典音乐巨匠莫扎特，自幼展现出惊人的音乐天赋，被誉为「音乐神童」。他后期的代表作如《魔笛》、《费加洛的婚礼》等早已家喻户晓，然而他16岁时在米兰创作的三幕正歌剧《独裁君主斯拉》（Lucio Silla），却是一颗被忽略的遗珠。非凡美乐首度将这部难度极高的杰作搬上香港舞台，由「香港歌剧之父」卢景文担任监制及导演，并联同指挥薛毅章，为乐迷带来这部不容错过的英雄史诗。

打破传统音乐框架

「《独裁君主斯拉》是莫扎特由创作初期迈向成熟期的过渡之作，鲜明地呈现了他在音乐风格上的蜕变，是音乐路上极为关键的转型。」指挥家薛毅章解释，传统的正歌剧结构泾渭分明，宣叙调负责推动剧情、交代事实，常仅由古键琴伴奏；咏叹调则负责抒发情感，多由管弦乐团伴奏。莫扎特则选择在剧中大量运用管弦乐团来伴奏宣叙调，使宣叙调及咏叹调间的音乐更连贯，「使歌剧的情节与画面更加生动，同时亦更具张力。」

高技巧花腔旋律唱段

莫扎特的另一创作特色，在于他会针对演唱者的声乐造诣、独特音色及风格，去创作独一无二的歌剧。卢景文教授分享，莫扎特当时受米兰歌剧院委约创作《独裁君主斯拉》，在动笔前便详细了解演出的歌唱家特色，确保旋律与他们的优点完美结合，并造就歌剧中极高难度的「炫技咏叹调」。薛毅章特别提到，剧中男女主角的唱段包含大量极快速的音阶、音域极高的花腔，对歌手的呼吸、音准与技巧要求极其严苛，「希望可以将这些高难度的唱段完美呈现予香港观众。」

其中最具代表性的场景，爱侣西利奥与茱妮亚在墓地重逢，伴随管弦乐伴奏及合唱团的歌声，加上男、女主角的独唱乐段，带来充满张力的一幕。此外，本次演出更迎来难得一见的阵容——同台呈献两位假声男高音（Countertenor）演出，这在近年香港的歌剧舞台上极为罕见，是全剧一大亮点。

舞台重现古罗马意象

相较于近年欧美流行将古典歌剧改编为现代背景，卢景文选择回归原创风味，舞台服装与装饰均保留古罗马风格，但在布景上则舍弃繁复的写实透视，改以「意象化」的简约设计，用象征性的元素勾勒时代背景，将焦点完全留给音乐与角色之间的戏剧拉扯。

「我希望在有生之年，每年一部，将莫扎特所有的意大利文歌剧介绍给香港观众。」卢景文直言，「并将莫扎特音乐的所有特点、技巧都倾力表演出来，按照原作的韵味、内涵呈现给观众。」

《独裁君主斯拉》（《Lucio Silla》）

文：叶泳心 图：吴艳玲、非凡美乐