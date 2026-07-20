港捷艺术家马湾驻留创作成果展「溯流生息」 40件艺术品探索人类与自然共生关系

5位来自捷克的艺术家Michal Bačák、Markéta Kolářová、Patrik Kriššák、Nikola Emma Ryšavá及Zdeněk Vacek，透过参加首届「西九艺术家驻留先导计划」来到香港。他们在宁静的马湾，与6位香港艺术家展开为期十个星期的驻留创作，期间双方互相交流学习，并认识对方的文化，在小岛上悄然形成一场跨文化的合作与创作探索。

西九马湾艺术驻留成果展「溯流生息」 港捷艺术家40件新作免费展出

即日起至下月2日在马湾1868新楼展厅52号屋举行的展览「溯流生息」，正展出这11名艺术家驻留期间的创作成果。他们以探索人类与环境之间不断演变的关系为主题，呈献逾40件全新艺术品，涵盖雕塑、绘画、装置、版画及多媒体等不同创作领域，引领观者思考人类发展与大自然如何共生。

捷克艺术家融入香港元素 投射城市自然共生景象

每位艺术家各有其专长和特色，插画家Michal Bačák以在不同表面应用他的作品而闻名，今次展览他带来《Locus amoenus》，灵感启发自马湾一座隐匿于茂盛植被之中的弃宅。画作以弃宅为核心延伸出马骝和鸟儿共处的林子，细节中加入香港街头常见的红色消防栓，以及中文告示牌「请勿接近」等本地元素，背景融合了青马大桥和马湾居民的生活场景，投射出城市演变与自然环境共存共生的景象。Michal利用了他远从捷克带来的果树枝创作这幅专属于香港的木炭画。

能流利说声「唔该晒」的Michal，在另一件作品以水彩描绘代表香港的紫荆花，并于同框的蝴蝶翅膀写下「香港」二字，画作更是制于传统绢本上，流露出他对这座陌生城市的文化了解和热爱。

绘画艺术家Markéta Kolářová每年有一半的时间住在捷克，一半的时间住在菲律宾，于当地进行珊瑚礁修复工作。在修复珊瑚礁的过程中，Markéta发现已经死去、变成化石的珊瑚，仍然可以继续滋养新的生命，启发她创作是次展览中一系列作品，表达生命是一个永不止息的循环过程。Markéta还把自己的双手融入画框，象征她希望保护海底里的珊瑚，同时期待透过作品让大家多些认识珊瑚礁修复工作。

以马湾海岸为灵感 本地艺术家创波浪霓虹雕塑

九龙霓虹创办人刘浩辉是参与今次驻留计划的其中一位香港艺术家，受马湾海岸风景启发，他创作出一个波浪形态的霓虹雕塑。刘浩辉透露，自己住在马湾已有一段时间，比较繁嚣的都市，这里更能让他静下来思考，用时间感受周围的事物与环境，和内心进行对话。参加这个计划对他来说亦是难得的机会，以及一次新的尝试，香港需要更多这种艺术交流活动，带来文化冲击和碰撞，希望日后有更多香港艺术家可以参与其中。

「溯流生息」香港策展人黄熙婷坦言，「西九艺术家驻留先导计划」是一个非常宝贵的文化交流和学习平台，在过去两个月时间，来自捷克和香港的艺术家有机会互相认识对方，就着艺术以至城市和生活文化进行深度对话，透过彼此进一步看见及理解这个世界的不同面貌。虽然大家不在同一个国家，但作为在都市里生活的人，仍有着许多共同语言，就例如对大自然的关心。她说：「相信这次的艺术家驻留计划只是一个开始，期待未来能由此延伸出更多令人兴奋的长期合作。」

计划获陈珊珊慷慨捐助、捷克共和国驻香港总领事馆支持，并由新鸿基地产营运及管理的马湾1868提供场地赞助。参与今次计划的其他香港艺术家还包括当代水墨画家熊辉、雕塑家张颖欣、新媒体艺术家曲渊澈、画家刘毓霖。

「溯流生息」

地点：马湾1868新楼展厅52号屋

日期：即日起至2026年8月2日

记者：萧咏诗 摄影：苏正谦