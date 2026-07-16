香港故宫文化博物馆《紫禁城看世界》 中外文明联动轨迹 汇聚130件璀璨馆藏

作为明清两代的皇家宫殿，紫禁城之名蕴含中国古代的宇宙观：「紫」取自天帝居所「紫微垣」，象征天子至高无上的神圣地位；「禁」则意指戒备森严的皇家禁地，平民百姓严禁涉足。在巍峨屹立的红色宫墙背后，这座承载深厚历史的古老宫殿，隐藏着无数不为后世所知的故事，教人只能透过流传至今的稀世珍品，窥探一二当年的岁月。

由香港故宫文化博物馆与故宫博物院联合主办的专题展览「香港赛马会呈献系列：紫禁城看世界──中外文化交流与互鉴」，特意将紫禁城置于全球视野之中。展览以元、明、清三代六百多年的历史为脉络，汇聚了130多件来自故宫博物院、香港故宫文化博物馆及多哈伊斯兰艺术博物馆的璀璨馆藏，展示中国与世界在外交、商贸与思想工艺上的互动，打破了「禁」的封闭，开启了对话的窗口。或许如香港故宫文化博物馆馆长吴志华所言：「许多人对古代中国抱有一种误解，认为总是闭关自守、封建落后，我们想将历史的事实还原，中华文化的壮大与成长，恰恰是中外文化交流的结果。」

展厅中一座出自清中期（约18世纪）的「五伦图屏风」，便是中外文化与商贸交织的绝佳实证。屏风借仙鹤、凤凰、鸳鸯、鹡鸰及黄莺等禽鸟，表达儒家思想中五种伦理。制作屏风所使用的紫檀木，是通过海上贸易从南洋地区进口，而屏风所运用的「掐丝珐瑯」工艺，早在元代开始从西亚经丝绸之路传入中国。硬木家具为清代广东进献宫廷的重要品类之一，广东巡抚德保（1719-1789 年）于乾隆年间进贡的一座屏风，正与此展品相似。

多媒体观展新体验 宫墙内的世界舞台

踏入展厅，一袭红色映入眼帘，仿佛亲身步入了宫殿。在朱红背景衬托下，跃然屏上的画面是由赵广超及「设计及文化研究工作室」精心制作的大型影片。团队巧妙地以动画形式，将历史转化为视听体验，勾勒出紫禁城与世界各地文化交融的故事。在一动一静之间，宫墙之内成了世界文明交流的舞台。

由香港故宫文化博物馆与故宫博物院联合主办的「香港赛马会呈献系列：紫禁城看世界──中外文化交流与互鉴」（下称：「紫禁城看世界」）展览，以紫禁城为视窗，并以元、明、清三代六百多年的历史为脉络，聚焦中国与亚洲其他地区及欧洲在外交、商贸、科技、思想和工艺等方面的文化交流与互鉴，共展出逾130多件瑰宝，涵盖书画、珠宝、钟表、瓷器、玻璃器、家具、丝织品、文玩等丰富门类。展览共设四大单元，并配合多项多媒体装置以打造吸睛亮点，进一步丰富观众的观展体验。

展览带领观众重温历史上中外交流的精彩瞬间，「中华文化之所以强盛，正是与外国文化交流的结果，从汉代的丝绸之路起便是如此。」香港故宫文化博物馆馆长吴志华直言：「故宫文化博物馆的立馆初心，一方面是阐述中国传统文化，第二就是推动中外文化交流。」馆方期望透过今次展览，消除外界认为「中国古代闭关自守、封建落后」的刻板印象。

数百年思想物质交流

吴志华特别指出，展览中历史最悠久的展品之一，是来自马木路克苏丹国（现今埃及与沙特阿拉伯一带）、制于元末明初的《古兰经》撇口双耳瓶。这件器物纹饰繁复、色彩鲜明，散发着浓厚的伊斯兰风情，瓶腹上绘有图案化的《古兰经》经文，瓶底则分布了四枚14世纪伊斯兰文化的典型双鸟纹章。它原本可能是一盏用于清真寺等公共建筑的油灯瓶，采用「吹制」技法制成，这项技术在5世纪时经中亚传入中国，对中国本土的玻璃工艺发展影响深远。

吴志华解释，明代时中国的玻璃工艺尚未达到清代乾隆时期的巅峰，因此这种来自西亚的彩绘描金玻璃在当时的宫廷内被视为无上珍宝，「见证了六、七百年前中国与西亚深厚的物质与思想交流。」

专题展联袂登场

自开幕以来，香港故宫文化博物馆持续与故宫博物院合办专题展览。今年双方继往开来，推出4个全新专题展览以呈献故宫珍藏，除了「紫禁城看世界」，还包括「清宫制造与当代设计」（暂名）、「清宫四时──宫廷生活与文化」（暂名）与「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」。吴馆长强调：「我们希望突破物料种类的限制，用当代、生活的角度与观众对话。」除了深耕中国传统文化，今年馆方同步迎来「琳瑯──纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」及「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」两大展览，展示世界文明的对照与呼应。

培育未来艺术交化人才方面，香港故宫文化博物馆亦不遗余力。早前举办的「古往『金』来」中国黄金工艺与文化传承教育项目之一——「丝丝入扣──花丝工艺工作坊」，便带领了约30名中学生深入了解中华文化历史悠久的花丝工艺，引导年轻一代欣赏中国古代黄金工艺的细腻与匠心之美。至于「香港故宫学生文化大使」计划，以大专院校学生及中学生为对象，参加者可参与文物修复工作坊、实地考察、导赏讲解培训等，加深对文博专业的认识和兴趣。今夏举行第五届「双城青年文化人才交流计划」，则有来自北京和香港的大学生进行实习和文化考察，探索文化传承与城市发展的互动。

博物馆亦正策划「香港故宫馆百人」项目，将一直默默耕耘的员工带到幕前，透过拍摄团队的面孔，从访问中诉说发生在馆内的人文故事，展现这座成立四年多的博物馆年轻、专业且充满活力的面貌。

文：叶泳心 图：吴艳玲、香港故宫文化博物馆