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LUXE STYLE │Hong Kong Fashion Fest 2026 九月走入日常的时装实验

Art Can
更新时间：09:00 2026-07-16 HKT
发布时间：09:00 2026-07-16 HKT

由香港特别行政区政府主办，文化体育及旅游局（文体旅局）辖下文创产业发展处（文创处）牵头和资助的第三届香港时装荟（Hong Kong Fashion Fest），以往两届都在11月举行，今年给大家一个惊喜——首度提前于9月1日开锣，为期两周至9月14日！原因是大会首度与香港贸易发展局（HKTDC）主办的年度时装盛事CENTRESTAGE（9月2日至5日）同期结合，期盼借此产生更强大的协同效应。

8大旗舰节目 推介「必看清单」

日前在香港艺术馆举行的启动礼上，文体旅局局长罗淑佩与一众节目主办单位代表齐聚出席主礼，更宣布今年主题是 「Rhythm of the Heart」（心跳节奏），听起来有点浪漫！今届汇聚8大旗舰节目，当中小编的个人「必看清单」，现在就跟你们分享。首先是绝对不能错过的揭幕大骚「VIRTUOSE:高级订制服的艺术2026」，高级订制服（Haute Couture）一向是时装屋的灵魂，这场骚将找来4位在本地及国际舞台上发光发热的顶尖设计师，用两场奢华的联合时装展，近距离向我们展示「服装上的工艺美学」。另一个非常期待的节目，是香港设计中心与意大利国家时装商会的首次跨国战略合作——「共织新意：意大利与香港男装新浪潮」，展出10位来自意大利与香港的新锐男装设计师作品，看他们如何以不羁的剪裁与独特视角，重新定义当代男装的优雅与反叛。最后，也是最贴近大众生活的项目，是分别设于全港六大黄金地段及商场的「Wear's HK」时尚快闪店，让时装美学走入大众的零售与日常生活。

文：E. Lam 

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