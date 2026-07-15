LUXE STYLE │ 富艺斯纽约现当代艺术现场拍卖 网络新星Werner Bronkhorst领衔作呼应足球狂热

今年迎来230周年的国际拍卖行富艺斯（Phillips），刚公布2026年上半年拍卖佳绩，全球总成交额逾5.07亿美元，较去年同期增长60%。随着下半年展开，紧接而来有7月16日举行的富艺斯纽约现代与当代艺术拍卖会，涵盖19世纪末绘画、早期现代主义、战后抽象及当代先锋创作，跨越逾一个世纪的多元年代与风格，呈现出艺术发展的广阔面貌。当中领衔拍品是来自年仅25岁的网络艺术新星韦纳·布朗霍斯特（Werner Bronkhorst），他于今年创作的《From Every Corner》描绘了48位微型足球员，迎合现正打得火热的世界杯足球盛事。

《From Every Corner》绿茵场跃现画布

维纳·布朗克霍斯特（Werner Bronkhorst） 《From Every Corner 》， 2026年作，估价100,000至 150,000美元。

年仅25岁、出生于南非首都比勒陀利亚的南非裔澳洲艺术家Werner Bronkhorst，是近年在社群媒体上掀起现象级讨论的当代视觉新星，其官方Instagram帐号追踪人数达180万。（@werner_bronkhorst）

Werner Bronkhorst擅长运用刮刀将厚重的石膏与颜料堆叠于画布上，营造出如奶油般浓稠、充满雕塑感的起伏肌理。（@werner_bronkhorst）

Werner Bronkhorst仔细绘画微缩足球员。 （@Werner_Bronkhorst）

拍卖前夕，富艺斯纽约空间特地开设预展，让藏家可率先近距离凝视这幅焦点领衔巨作《From Every Corner》。年仅25岁、出生于南非首都比勒陀利亚的南非裔澳洲艺术家Werner Bronkhorst，是近年在社群媒体上掀起现象级讨论的当代视觉新星，其官方Instagram帐号追踪人数达180万。他以「厚涂立体肌理背景」与「微型写实人物」的强烈反差风格而闻名。今次是他首度登上国际大型拍场，亦见证网络流量与实体艺术市场的高度接轨。Werner Bronkhorst擅长运用刮刀将厚重的石膏与颜料堆叠于画布上，营造出如奶油般浓稠、充满雕塑感的起伏肌理。《From Every Corner》作为全场焦点，以鲜绿色厚涂颜料作背景，仿佛将绿茵场跃上画布，并于其上细致描绘48位微型足球员，每位球员分别代表2026年世界杯的48个参赛国。艺术家更别具匠心地从各国传奇球星的经典战衣取材，从球衣细节到奔跑、控球的动态皆栩栩如生。

风景画与具象艺术

风景画作方面，亮点之一是法国后印象派大师皮埃尔·欧仁·蒙特赞（Pierre Eugène Montézin）的《La Fenaison en Normandie》。艺术家透过对乡村细腻的光影捕捉，完美凝练田园风光历久弥新的诗意魅力。至于具象领域，则有20世纪美国最具代表性的具象肖像画家之一——爱丽丝·尼尔（Alice Neel），其创作于约1930年的早期珍稀之作《The Lost Phoebe》，让藏家可一窥这位传奇艺术家在风格形塑时期的罕见面貌。

具象艺术乃指作品透过多元的抽象与具象手法描画，本次拍卖可见一系列战后及20世纪晚期的精彩杰作。英国籍黑人艺术巨擘法兰克·鲍林爵士（Sir Frank Bowling）的《Bumble Bee》，充分展现其极具层次感且由色彩主导的画面结构；英国当代大师克里斯·奥菲利（Chris Ofili）的《Triangle─Fall》，出自其精心雕琢的「三角形」系列，透过繁复的炭笔线条与油彩肌理，在几何框架中精准捕捉兼具「下坠、沉淀、流动」的视觉律动；美国当代具象色彩主义画家马奇·艾弗里（March Avery）的《The Peaceful Livingroom》，则细致描绘了包含家猫在内的静谧空间，引发观者对色彩层次与家庭亲密感的深层沉思。

今次纽约现场拍卖亦网罗不容忽视的当代艺术先锋作品。焦点作之一是卡萝·波维（Carol Bove）于2012年创作的《YES! THIS DAMN UNIVERSE!》。值得一提的是，艺术家的同名回顾展「Carol Bove」目前正于纽约所罗门·R·古根汉美术馆举行（展期至2026年8月2日），作品深刻探讨知觉、尺度与空间关系等核心课题，若正身处纽约的话，这绝对是不可错过的艺术飨宴。

文：E. Lam 图：富艺斯提供