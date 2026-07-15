牙医诊所见证香港女生改名潮流？网民热议「睇名知年纪」：80后识得几个家欣！

每个年代都有属于该年代的潮流，就连改名也是一样，尤其是旧时不少父母会花钱找师傅按时辰八字为子女改名，也会参考当红艺人的名字。最近，有牙医诊所姑娘在社交平台发文，分享在整理诊所资料时，意外发现香港女生的改名潮流变迁，如90年代特别多用「彤」、「琳」及「盈」字，有网民更笑指「睇名知年纪」：「80后识得几个家欣！」

牙医诊所见证香港女生改名潮流？网民热议「睇名知年纪」

俗语有云：「唔怕生坏命，最怕改坏名」，名字是父母送给子女的礼物，部份笃信八字的父母会由师傅按照生辰八字改名，故此一些热门选字或会成为身边常见的名字。最近，有牙医诊所姑娘整理诊所资料，意外发现香港女生改名潮流变迁。姑娘表示，留意到70后及80后女生大多会用「怡/儿/仪」、「雯/文」、「欣/恩」、「慧」、「敏」作为名字。至于90后女生，常见「彤」、「琳」、「盈」；00后则多用「晴」、「乔」、「芯」、10后以「悦」、「玥」及「澄」最为常见。

80后网友分享：识得几个家欣！

对于香港的改名潮流变迁，有网友笑指可以从名字反映出年纪，部分80后网民更表示：「识得几个家欣」、「以前中学一堆嘉欣/家欣」、「一班30几人都有4-6个家欣」、「细个好多陈家欣」；也有90后网民透露读书时期，同班也有多名同学「撞名」：「试过一班有5，6个叫『曦彤』（读音一样但写法未必一样）」。有人则搞笑反问时下有没有女生以「阿娣」、「带娣」为名，引起网民回应：「我嫲30后就叫阿娣」。与此同时，有网友分享20后的女生多用「芊」、「晴」、「希」。

有热心网民留言分享男生版热门名字，表示80后多用「伟」、「华」、「杰」；90后喜用「家」、「嘉」、「俊」、「骏」、「明」、「诺」；00后与10后常用「希」、「浠」、「晞」、「曦」、「熙」，前者亦爱用「子/梓」、「轩」、「谦」、「乐」等字。

文:RY

资料及图片来源:Threads