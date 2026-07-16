LUXE STYLE｜日内瓦《钟表与奇迹》VII - Roger Dubuis/H. Moser & Cie./Audemars Piguet镂空设计透视机械美艺

腕表的镂空设计，彰显了高级制表工艺与机械美学的极致。有人将之比喻为建筑物拆掉外墙，露出钢骨结构，而制表师就是把机芯的金属夹板与桥板等部件的多余金属剔除，从而让齿轮、发条、摆轮与擒纵系统等细节可被看见。于日内瓦钟表与奇迹高级表展可见，今年来自不同品牌的镂空设计越见丰富，就如以下几款突出之作。

Roger Dubuis｜Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar

要说镂空设计腕表，岂可不提Roger Dubuis，今年新推的Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar，采用40mm玫瑰金表壳，搭载新升级的RD850双逆跳万年历自动机芯。虽然机芯本身非镂空，但7层不同结构的表盘却可透现出内部的部件细节，同样体现镂空之美。表盘可见的星辰蓝色调细节来自半透明珍珠贝母材质。星期及日期逆跳显示分设于左右两侧，12点位置设月份盘、1点位置是闰年指示、6点位是天文月相显示，月相盘以蓝色砂金石打造，配以玫瑰金圆拱月亮，精准度达至122年仅出现一天误差，亦即期间毋须调校。此表全球限量188枚。

Roger Dubuis Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar，表壳：40mm 玫瑰金 / 机芯：RD850自动 / 限量：188枚 / 售价：约$883,000。

Roger Dubuis｜Excalibur Biretrograde Calendar

这款双逆跳日历新表，40mm不锈钢表壳及链带，搭配「苍穹蓝」表盘，逆跳星期及日历显示分别置于左右，6点位设小秒盘，透过开放式表盘结构，亦可见机芯部件。此表内部搭载RD840 自动机芯，动力储存60小时。

Roger Dubuis Excalibur Biretrograde Calendar，表壳：40mm 不锈钢 / 机芯：RD840 自动 / 售价：约$355,000。

H. Moser & Cie.｜Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton

属于勇创者系列的全新三问报时圆柱游丝陀飞轮镂空腕表，全方位展示三大复杂功能，全镂空设计，又破格地将三问报时的音锤及音簧置于表盘上，同时配备圆柱游丝的飞行陀飞轮。40mm钛金属表壳，搭配2点位的标志性电光蓝烟熏小表盘，6点位的飞行陀飞轮搭载品牌专属的圆柱形双游丝。内部搭载立体镂空的HMC 909手动上链机芯，90小时动力储存。

H. Moser & Cie. Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton，表壳：40mm 钛金属 / 机芯：HMC 909手动 / 限量：20枚 / 售价：$3,178,000。

H. Moser & Cie.× Reebok Streamliner Pump

除了镂空新作，亨利慕时今年更与Reebok来个联乘搞作，推出一黑一白版本的全新Streamliner Pump腕表，各限量250枚。新表采用40mm锻造石英纤维表壳，罕见的材质表面呈现独特雾面波纹，每枚腕表都独一无二。表盘8点位设有橙色的Pump按钮，亦就是上链装置，只要按下按钮即如充气般将能量传递至发条盒，动力储存可见于由镂空桥板与挖空的齿条结构打造的显示窗，注满橙色即表示动力满载，而动储可达74小时。

H. Moser & Cie. × Reebok Streamliner Pump，表壳：40mm 锻造石英 / 机芯：HMC 103手动 / 限量：250枚（每色） / 售价：$298,000。

Audemars Piguet｜Atelier des Établisseurs

今年重返日内瓦表展的爱彼，重点并非在于展示新作品，而是举行一个专属的展览，除了跟大家回顾逾150年的辉煌历史，更首度呈现品牌的Atelier des Établisseurs计划，除了展示品牌制表技术外，还具备多项源远流长的传统工艺，包括雕刻、珐瑯、镂空、宝石镶嵌与宝石镌刻等。配合此计划的诞生，品牌又特别推出3款完美展现上述工艺的时计作品。

Audemars Piguet｜Établisseurs Nomade

这款怀表亦可作为座钟，它融合了古老工艺与现代的多功能转换设计模式。采用钛金属或金质制的表壳，只要轻推隐藏式机械装置，只要滑动开启其多面金属结构外壳，即可见内部的天然石质表盘。内部搭载7501手动上链机芯，其桥板经由专业工匠以传统锯弓全手工镂空制作，桥板更可直接转为时标显示时间。

Audemars Piguet｜Établisseurs Peacock

闭合时犹如一只小甲虫的时计作品，当轻触白金制的自动装置后，甲虫外壳便会开启，张开羽翼、抬起头颈的微型雕刻孔雀随即现身。表盘形似轮状尾羽，展现半透明珐瑯与手工雕刻工艺。雕塑之下，内部搭载的3098.2机芯，具备驱动拖曳式小时显示功能。此隐藏式腕表完美结合珐瑯、雕刻、宝石镶嵌与高级制表工艺。

Audemars Piguet｜Établisseurs Galets

从汝拉山谷湖水中翻滚的光滑卵石，正是这款Établisseurs Galets腕表的创作灵感源头，31mm黄金表壳搭配无时标的天然石质椭圆形表盘，其黄金链节亦以不规则造型设计，而每个链节皆由工匠逐一制作，当中包含手工雕刻、宝石镶嵌，以及将细小金珠串连的技术。腕表搭载3098手动上链机芯。

文：Maisie Lau 图：品牌提供

