陈祖泳 – 鉴古识今—敏求精舍六十五周年：香港的无价珍藏｜围炉谈艺

约十多年前，我受邀参加敏求精舍的定期晚宴。敏求精舍创立于1960年，是享誉国际的文物收藏团体，汇聚香港各界热衷文物鉴藏的收藏家，藏品涵盖古今，从书画、瓷器、青铜器、玉器，至织绣、玻璃、漆艺、木竹雕刻等，均展现独到的鉴赏力与高雅的艺术品味。秉持「好古，敏以求之」的精神，会员不只醉心鉴古求真，更致力弘扬中华艺术与文化。透过举办展览讲座、出版学术专著及赞助文博事业，将私人珍藏与众共赏。这份理念，使文物收藏不仅是个人雅好，更成为文化传承的重要力量。

会员资格极其尊贵，六十五年来仅四十位。他们拥有私人会所，内设博物馆及餐饮设施。晚宴期间，会员将最近收购的新「古玩」带来分享，让其他会员品评交流；往往会有一位会员演讲，深入剖析收藏的艺术价值与知识，而演讲主题通常是该期私人博物馆的展览，令我大开眼界。一位会员曾对我说，与公立博物馆不同，这些全是私人资金购置，因此只选「顶级中的顶级」，几乎零磨损、保存完美的稀世珍宝。

「鉴古识今︱敏求精舍六十五周年」展览于香港艺术馆开展时，我第一时间前往参观，并多次重游。展览精选会员珍藏逾四百件中国艺术瑰宝，年代自青铜时期直至二十世纪，包括乾隆御藏的西周周 壶、明宣德青花穿花双凤纹瓶、清代碧玉「万国来朝」插屏，以及张大千临石涛《秋林人醉图》等重量级文物。这些藏品，揭示收藏家的个性、价值观、世界观，犹如视觉日记，记录品味、情感与志向。这场展览展现了对历史的热爱、与艺术家的连结，折射会员的内心世界，以及他们希望呈现给世人的形象。这是香港弹丸之地孕育世界级收藏实力的最佳写照，亦是中华文化的无声骄傲。

文：陈祖泳

