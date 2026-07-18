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林靖风 – 沙奎尔．怀特个展《九夜；奇异果实》｜围炉谈艺

Art Can
更新时间：09:00 2026-07-18 HKT
发布时间：09:00 2026-07-18 HKT

艺术家沙奎尔．怀特Shaqúelle Whyte在白立方香港举办的个人展览《九夜；奇异果实》中，有一幅以歌曲《I Wanna Dance with Somebody》为灵感命名的画作《Form V: dance with somebody》。画面描绘身穿丧服的人们，在花束与红色射灯交织之下跳舞的场景。

林靖风 – 沙奎尔．怀特个展《九夜；奇异果实》｜围炉谈艺
林靖风 – 沙奎尔．怀特个展《九夜；奇异果实》｜围炉谈艺

怀特在开幕导赏中提及，那是葬礼后的筵宴：「我喜欢替作品取一些幽默的名字。我母亲从小听著Whitney Houston那一类歌手长大，所以我就以此来命名。人生中最好吃的食物，往往都是在葬礼之后：米饭炖豆、鸡肉、咖喱，一个餐盒就能盛载的东西⋯⋯我的外公是我妈妈的父亲，但他同时也是她兄弟姊妹们的父亲。在这样的情境里，究竟谁拥有最多哀悼的权利？这幅画描绘的是一种永不间断的舞蹈，直到一切瓦解。」灵魂是真实存在的，而且是永恒的。

现今的人们膜拜数据与真相，却避免面对死亡的事实。不论是无神论者，还是有著信仰的人，都需要承认死亡是一种日常。

文：林靖风
 

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