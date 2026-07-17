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李易璇 – 香港短片的国际突破 ｜Major美学

Art Can
更新时间：09:00 2026-07-17 HKT
发布时间：09:00 2026-07-17 HKT

短片在香港影像创作中，常被视为较小众类别，而正是这些作品，往往更能展现创作者的想像力与多元美学。

今届韩国富川国际奇幻影展（BIFAN），香港短片《你所不知的妻子》（The Wife You Never Knew）从1,340部参赛作品中脱颖而出，入选「国际奇幻短片」单元；据闻这也是香港多年来罕有地有短片荣登该影展，令人振奋。这是创作团队的艺术成就，更是香港类型电影美学迈向国际的重要突破。

《你所不知的妻子》改编自作家夏芝然的小说，新锐导演陈德栊以细腻独特的影像语言，重塑传统的女人形象，展现了香港短片在探索上的勇气与多样性。艺人蔡思韵以「蛇蝎女人」的角色出现，让作品兼具艺术质感与市场魅力，吸引了投资者的支持，在艺术之外更具市场能见度。

富川国际奇幻影展建构自身IP的策略，或许值得借镜。一个小市镇为打造旅游名片，用三十年时间专注发展奇幻、恐怖、科幻及惊悚电影，以前卫、超现实与黑色幽默风格闻名，成为亚洲重要类型电影平台。不少日后扬名国际的作品与创作者，皆曾在富川获得早期曝光。今年影展以「New Era New Skin」为主题，带来来自50个国家的321部电影，更积极探索AI、XR等新媒介与电影融合。

文化的魅力，从不在单一的大众化主流，而在包容多元、接纳小众但出众的独特风格。文化价值不只于规模的壮大，也在于能否为另类创作留舞台，为新锐创作者搭桥，让每一种审美与表达，都能遇见属于自己的观众与市场。

文：李易璇（香港芭蕾舞团行政总监）

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