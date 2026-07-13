冯敏如 - 如影。随影│荒漠天桥：Rainbow Arch的黄昏颂歌



沙地阿拉伯的AlUla，从来不曾吝惜大自然最狂野的笔触。若说大象石是沉默而雄伟的守护者，那么彩虹石 - 又称Rainbow Arch - 便是天地间最浪漫的诗人。它宛如一道横卧沙漠的天然拱桥，两端圆润如云朵轻拥，中央却是层层堆叠、色彩斑斓的红色砂岩。仿佛有位隐形的造物主，以数百万年的风沙为笔、水流为墨、时间为画布，在这片赤红大地上，挥洒出一道永不褪色的、横跨苍穹的彩虹。

黄昏的光线为彩虹石抹上一片金红色的色彩。

这座隐秘的彩虹石，藏身于AlUla最偏远的荒野深处，没有平坦大道，只有漫长而颠簸的沙漠小径，需靠专业四驱越野车才能抵达。当车队缓缓驶入那片一望无际的赤红天地时，周遭荒凉得近乎神圣，大地如被烈火灼烧过的画布，几乎不见任何生命痕迹。那一天，仅我们四辆越野车深入其中，整片天地仿佛为我们这小小的队伍悄然展开帷幕。队友们有人迫不及待地攀上拱桥顶端，寻找俯瞰的视角；我则选择静静守候在彩虹石身旁，以超广角镜头将它磅礴的全貌收入画框。让这座天然拱桥化身为巨型画框，将无边无际的沙漠与变幻莫测的天空，一同拥入怀中。而黄昏，才是彩虹石最摄人心魄的时刻。当夕阳缓缓西沉，金色的余晖宛如熔化的蜂蜜，浓稠而温柔地倾泻而下，整座砂岩瞬间被点燃。起初，它披上灿烂夺目的金黄华服，层次丰富的红色纹理在光影中活了过来，如火焰般跳跃、如丝绸般流动；接著，红色渐渐如潮水般退却，天空由橙红转为深邃的宝蓝，仿佛白昼的热烈情感，正悄然滑入夜晚的静谧深渊。此刻，一轮皎洁的明月从地平线缓缓升起，银白的光辉如薄纱般轻柔披覆，为彩虹石换上一袭梦幻而宁静的新衣。金黄、鲜红、宝蓝、银白，四种色彩在同一片岩壁上交织、碰撞、融合，谱成一曲无与伦比的光影交响乐，让每一位目睹者都屏息凝神，几乎忘却呼吸。

在这人迹罕至的荒漠深处，没有喧嚣的人群，没有刺耳的声响。只有风沙轻柔的低语、相机快门清脆的回响，以及自己心跳与这亿万年自然杰作之间，深刻而静默的共鸣。置身其中，时间仿佛被按下了暂停键。彩虹石不再只是一座岩石，它是沙漠最深情的告白，是大自然以最绚烂的色彩，在最荒凉的土地上，写下的永恒诗篇。它温柔地提醒著每一位旅人：即使在看似毫无生机的绝境，大自然依然拥有无穷的力量，能以最惊艳的笔触，创造出超越想像的惊奇与美丽。

而我，透过镜头所捕捉的，不仅是一座彩虹石，更是一段关于敬畏、关于光阴、关于生命本质的深刻对话。

拍摄地点：沙地阿拉伯埃尔奥拉 AlUla, Saudi Arabia

摄影器材 ：Hasselblad X2D II, XCD 20-35mm E

文、图：冯敏如（英国皇家摄影学会高级会士、摄影沙龙世界十杰）