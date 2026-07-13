冯程淑仪─WESTK留声机│在泰国展现西九的文化魅力与机遇

今个星期，我与西九文化区管理局董事局主席陈智思和团队出访泰国曼谷，启动西九文化区首个东南亚推广活动。由7月6日至12日，为期一星期的WestK in Bangkok是西九拓展亚洲市场的第一站，旨在向泰国市民介绍西九这个亚洲崭新文化旅游地标的独特魅力，并寻找合作发展的机遇。

近年泰国在文化创意产业发展方面展现出极大的创新性和活力，当地年轻一代对文创内容兴趣浓厚。而香港与泰国的人文商贸往来亦十分频繁紧密，泰国是香港人的热门旅游点，而香港亦深受泰国旅客欢迎。2025年香港接待超过56万名泰国旅客，较前一年上升7.5%；2026年泰国访客数字亦持续增长。他们除到访传统旅游景点外，近年西九两间博物馆亦不乏泰国自由行旅客的身影。今次推广活动期间，我们为泰国旅游界举办了一场简介会，鼓励他们将参观西九加入行程选项之列。

为吸引更多泰国旅客到访西九，我们透过与泰国人气偶像 Butterbear展开跨界合作，在社交媒体播放Butterbear到访西九文化区的动画游记，影片在推广伙伴泰国BTS集团支持下，在BTS列车、车站和购物中心逾千个地点播放。此外，我们得到场地伙伴、购物及休闲地标Siam Paragon（暹罗百丽宫）支持，在商场内设置「WestK x Butterbear」创意装置。市民可透过拍照打卡及集章，与Butterbear一起感受西九充满活力和创意无限的一面。

西九与泰国文化界的交流亦日益紧密，其中泰国电影资料馆早于2024年已与M+建立合作关系；今年3月，我们邀请了多位泰国文化领袖及专家在第二届香港国际文化高峰论坛上分享宝贵经验与真知灼见，进一步加深两地文化交流。今次访问泰国期间，我亦拜访了当地博物馆和表演艺术场地，探讨合作机会。

除了文化和旅游业外，泰国近年在酒店、零售餐饮、住宅发展等方面亦十分蓬勃。因此，我与身兼香港泰国商会主席的陈智思主席借着今次出访曼谷，与当地多位商界领袖会面，向他们介绍西九这个集文化和商业于一身的综合发展项目的独特优势，以及管理局发展西九文化区为香港「文化核心商业区」（Cultural CBD）的策略。他们都十分欣赏西九的发展理念和潜力，亦认同西九呈现了结合文化艺术、创意产业及商业发展的综合实力和多元机遇，并希望进一步了解管理局将推出的商业住宅项目的内容。

西九文化区立足香港，面向大中华地区、亚洲以至全球观众。我们深信，文化不仅能够连结不同城市和社群，更能创造经济、旅游及创意产业的长远价值。继2025年6月「上海西九文化周」及今次WestK in Bangkok推广活动，我们将继续向更多亚太以及欧美观众分享西九故事，开创更多合作空间，展示香港作为中外文化艺术交流中心的独特魅力和优势。

文：冯程淑仪（西九CEO，自2009年起与文化艺术行政结缘。借报章一角，与读者娓娓道来精彩纷陈的西九故事，希望留下动人的艺文点滴。）