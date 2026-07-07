LUXE STYLE｜品牌大使李钟硕首度亮相MIDO首尔活动 Ocean Star 200新作体现传承与革新

「Treasure Your Time」，简单语句当中蕴含惜时的深度，既是一种生活态度，也是生活的哲学观。拥有逾百年历史的瑞士制表品牌MIDO（美度）早前为全新推出的Ocean Star 200选址韩国首尔的Walkerhill Aston House举行亚洲区大型发布活动，韩国男神李钟硕亦首度以品牌大使身份公开亮相。是次发布会除了聚焦新品，亲自从瑞士飞到首尔出席活动的品牌总裁Franz Linder，即场公布全新品牌企划，另更接受《LUXE STYLE》专访，畅谈市场发展与机遇。

MIDO CEO Franz Linder直指亚洲市场潜力大

瑞士制表品牌多不胜数，除了那些天花板级的奢侈品牌，其实还有更多相对较亲民的高性价比品牌值得留意，MIDO正是其一。这个早已将业务拓展至亚洲的品牌，亦懂得配合新世代的联系方式，擅用明星代言与数码营销及市场推广接触新客群。对于品牌在市场中的定位、新发展，以至在当下市场环境所面对的挑战，身为品牌CEO的Franz Linder，亲切地跟我们逐一解答。

首先谈及品牌在竞争越见剧烈的钟表市场如何定位，CEO直言品牌早已在业界占据了独特的位置，由于品牌本身拥有真正的瑞士制表工艺，而他们亦坚持专注于品质、可靠性和持久的价值，务实地为客户带来兼具亲民与真诚特质的作品，这正就是美度的优势所在。说到国际市场网络的建构，Mr. Linder称全球超过70多个国家及地区皆有其销售点，品牌亦不断加强Digital Presence，以多样化的渠道与世界各地的腕表爱好者建立联系，同时确保不同地区的客户得到一致性的体验。他又不讳言在瞬息万变的世界要保持竞争力，坚守品牌初心至关重要，纵使消费者的期望不断改变，但真实性、品质和信任，始终是品牌跨越一个多世纪以来的核心价值，当然亦必须适应新世代的沟通方式。

最后问及品牌可有新的扩展计划，Mr. Linder表示亚洲一直是MIDO 的重要市场，并持续为品牌提供强大的发展空间。然而他亦指出品牌的目标并非只在于扩张版图，反而是要巩固那些具有长期发展潜力，且与品牌高度契合的市场中的地位。

李钟硕为Ocean Star 200拍摄的全新宣传片，以「时光同行，心之所向」为主题。

Ocean Star 200，41毫米不锈钢表壳， 搭配单向旋转表圈、粒纹表盘，时标与指针覆以Super-LumiNova夜光涂层。此表备有黑、白、蓝色表面及表圈，钢带或橡胶带款式选择。（钢带 /$6,600；胶带/$6,300）

全新的Ocean Star 200腕表搭载最新一代的Caliber 80自动机芯，动力储存80小时。

海洋之星挑战深潜 新表设计全面升级

专访之中，品牌总裁不忘介绍新推的Ocean Star 200，此新表相较于同系列的旧作，表壳缩减至41mm， 边缘换上更宽的抛光倒角。表盘的喷砂颗粒处理更呈现出细致的质感与现代感。外缘新增立体内圈（Raised Flange），将分钟刻度拉近。时标与指针均全面加粗，显时更清晰。新表的防水性能又提升至200米。此外，三节式链带的快拆系统也升级了，不需要任何工具即可手动更换表带。

访问之中，李钟硕提及自己钟情 机械表，也相当欣赏Multifort TV Big Date的设计。

李钟硕在形象宣传片中选载的正是这款深蓝色表盘搭配玫瑰金色表壳与表链的Multifort TV Big Date。（$9,000）

电视机造型表壳设计的Multifort TV Big Date腕表，绝对是MIDO高辨识度的表款之一。39.2mm×40mm的表壳，大日期显示窗设于12点位，内部搭载最新一代的Caliber 80自动机芯。（售价$8,700至$11,100）

品牌大使李钟硕自言最爱机械表

今年初，MIDO宣布请来韩剧男神李钟硕（另译：李钟奭）为新任品牌大使，由他担任主角的宣传片陆续曝光，然而直至今次的品牌活动，他才正式公开亮相。帅气逼人却亲切友善的李钟硕，以一身深蓝西装配衬蓝色款的全新Ocean Star 200腕表现身， 还跟来自亚洲不同地区的传媒作了访问，大谈对于腕表的喜好。

当被问及个人最喜爱哪一类型的腕表，他直言最爱机械表，尤其需要出席正式场合，更只会选戴机械表。至于是甚么款式或设计，男神就称除了手上的潜水表款，品牌的Multifort TV Big Date那种相较一般圆形腕表更见独特的方形设计，亦相当吸引他， 不愧是最佳代言人！李钟硕又称，机械表只要恰当地保养，可以一代接一代的传承，这亦正是他对机械表情有独钟的其一因由。谈到对于时间的感受，以及如何在忙碌之中寻找平衡， 李钟硕这样说：「其实我与品牌合作之前，对于这方面可没有太多的想法， 但是我觉得与其把重点放在时间过了多久，我更重视时间的品质，生活是否过得丰富充实，所以我未来会更努力寻找工作与生活的平衡点。」

文：Maisie Lau 图：品牌提供