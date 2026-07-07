LUXE STYLE｜品牌大使李钟硕首度亮相MIDO首尔活动 Ocean Star 200新作体现传承与革新
发布时间：17:02 2026-07-07 HKT
「Treasure Your Time」，简单语句当中蕴含惜时的深度，既是一种生活态度，也是生活的哲学观。拥有逾百年历史的瑞士制表品牌MIDO（美度）早前为全新推出的Ocean Star 200选址韩国首尔的Walkerhill Aston House举行亚洲区大型发布活动，韩国男神李钟硕亦首度以品牌大使身份公开亮相。是次发布会除了聚焦新品，亲自从瑞士飞到首尔出席活动的品牌总裁Franz Linder，即场公布全新品牌企划，另更接受《LUXE STYLE》专访，畅谈市场发展与机遇。
MIDO CEO Franz Linder直指亚洲市场潜力大
瑞士制表品牌多不胜数，除了那些天花板级的奢侈品牌，其实还有更多相对较亲民的高性价比品牌值得留意，MIDO正是其一。这个早已将业务拓展至亚洲的品牌，亦懂得配合新世代的联系方式，擅用明星代言与数码营销及市场推广接触新客群。对于品牌在市场中的定位、新发展，以至在当下市场环境所面对的挑战，身为品牌CEO的Franz Linder，亲切地跟我们逐一解答。
首先谈及品牌在竞争越见剧烈的钟表市场如何定位，CEO直言品牌早已在业界占据了独特的位置，由于品牌本身拥有真正的瑞士制表工艺，而他们亦坚持专注于品质、可靠性和持久的价值，务实地为客户带来兼具亲民与真诚特质的作品，这正就是美度的优势所在。说到国际市场网络的建构，Mr. Linder称全球超过70多个国家及地区皆有其销售点，品牌亦不断加强Digital Presence，以多样化的渠道与世界各地的腕表爱好者建立联系，同时确保不同地区的客户得到一致性的体验。他又不讳言在瞬息万变的世界要保持竞争力，坚守品牌初心至关重要，纵使消费者的期望不断改变，但真实性、品质和信任，始终是品牌跨越一个多世纪以来的核心价值，当然亦必须适应新世代的沟通方式。
最后问及品牌可有新的扩展计划，Mr. Linder表示亚洲一直是MIDO 的重要市场，并持续为品牌提供强大的发展空间。然而他亦指出品牌的目标并非只在于扩张版图，反而是要巩固那些具有长期发展潜力，且与品牌高度契合的市场中的地位。
海洋之星挑战深潜 新表设计全面升级
专访之中，品牌总裁不忘介绍新推的Ocean Star 200，此新表相较于同系列的旧作，表壳缩减至41mm， 边缘换上更宽的抛光倒角。表盘的喷砂颗粒处理更呈现出细致的质感与现代感。外缘新增立体内圈（Raised Flange），将分钟刻度拉近。时标与指针均全面加粗，显时更清晰。新表的防水性能又提升至200米。此外，三节式链带的快拆系统也升级了，不需要任何工具即可手动更换表带。
品牌大使李钟硕自言最爱机械表
今年初，MIDO宣布请来韩剧男神李钟硕（另译：李钟奭）为新任品牌大使，由他担任主角的宣传片陆续曝光，然而直至今次的品牌活动，他才正式公开亮相。帅气逼人却亲切友善的李钟硕，以一身深蓝西装配衬蓝色款的全新Ocean Star 200腕表现身， 还跟来自亚洲不同地区的传媒作了访问，大谈对于腕表的喜好。
当被问及个人最喜爱哪一类型的腕表，他直言最爱机械表，尤其需要出席正式场合，更只会选戴机械表。至于是甚么款式或设计，男神就称除了手上的潜水表款，品牌的Multifort TV Big Date那种相较一般圆形腕表更见独特的方形设计，亦相当吸引他， 不愧是最佳代言人！李钟硕又称，机械表只要恰当地保养，可以一代接一代的传承，这亦正是他对机械表情有独钟的其一因由。谈到对于时间的感受，以及如何在忙碌之中寻找平衡， 李钟硕这样说：「其实我与品牌合作之前，对于这方面可没有太多的想法， 但是我觉得与其把重点放在时间过了多久，我更重视时间的品质，生活是否过得丰富充实，所以我未来会更努力寻找工作与生活的平衡点。」
文：Maisie Lau 图：品牌提供