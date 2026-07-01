LUXE STYLE｜日内瓦《钟表与奇迹》VI - Vacheron Constantin/A. Lange & Söhne/Frederique Constant炙手可热的万年历与旅行表

要数近年最炙手可热的腕表功能，一直被视为三大复杂功能之一的万年历，向来都深受欢迎。另还有与旅行有关的，例如GMT两地时间和世界时间显示等，都必然榜上有名。随着今年的日内瓦表展圆满结束，我们且来看看几个均有推出以上功能的品牌新表。

Vacheron Constantin∣ Overseas dual time Cardinal Points

江诗丹顿在2019年为美国冒险家Cory Richards第三次攀登珠穆朗玛峰之时，特别制作了一枚钛金属Overseas Dual-Time原型腕表，其后品牌在2021年推出以此为设计原型的Overseas "Everest" Dual Time限量版。经过足足5年的等待，今年江诗丹顿终于将这表款正式量产。新表的造型、功能及表盘设计均与Everest限量版一脉相承，采用轻巧和抗腐蚀的钛金属制作，保持腕表极抢眼的橙色GMT指针和日夜显示，表盘则提供蓝、棕、绿和白共四个颜色，既代表与冒险家息息相关的海洋、平原、森林和雪地，亦寓意东南西北四个重要方位（左图）。此外，腕表搭载全新5110 DT/3自动机芯，动力储备提升至60小时，并搭配共三条表带，包括一条钛金属链带和两条橡胶表带（一条橙色及一条与表盘同色）。仅限品牌专卖店发售。

Vacheron Constantin｜Overseas Self-Winding Ultra-Thin

看到表盘亮丽的三文鱼色，便知道这款超薄Overseas是以名贵的铂金制作。新表厚度仅为7.35mm，搭载品牌花7年研发、仅厚2.4mm的全新2550超薄机芯，采用微型摆陀自动上链，配合悬浮式双发条鼓和紧凑式单杠杆齿轮系，提供超薄机芯少有的80小时动力储备。限量255枚，仅限品牌专卖店发售。

Vacheron Constantin Overseas Self-Winding Ultra-Thin，表壳：39.5mm铂金 / 机芯：2550自动 / 限量：255枚 / 售价：$920,000。

Vacheron Constantin Overseas Self-Winding Ultra-Thin的厚度只有7.35mm。

Vacheron Constantin Overseas Self-Winding Ultra-Thin，搭载花上7年研发、仅厚2.4mm的全新2550超薄机芯。



A. Lange & Söhne ∣ Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar“Lumen”

朗格以独特夜光设计为卖点的Lumen系列，新型号列入最具代表性的Lange 1系列，将具备停秒陀飞轮与瞬跳显示万年历的Tourbillon Perpetual Calendar配上半透明表盘，所有具备夜光的功能显示包括特别设于表盘外围的月份显示，都能够在黑暗中发出迷人绿光。

A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar“Lumen”，表壳：41.9mm铂金 / 机芯：L225.1自动/ 限量：50枚 / 售价：待询。

朗格以独特夜光设计为卖点的Lumen系列，新型号Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar“Lumen” 具备停秒陀飞轮与瞬跳显示万年历。

A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar“Lumen”，搭载L225.1自动上弦机芯。

A. Lange & Söhne∣Saxonia Annual Calendar

Saxonia系列新增尺码中性的36mm年历表，搭载专为细码表款研发的全新L207.1自动机芯。有限空间之内井然配置各项日历资讯，12点位还有品牌标志性的大日历，6点位则设有每122.6年才有1天误差的精准月相，而10点位按钮可快速同步调校日历和月相显示。

A. Lange & Söhne Saxonia Annual Calendar，表壳：36mm白金或玫瑰金 / 机芯：L207.1自动 / 售价：待询。

A. Lange & Söhne Saxonia Annual Calendar，搭载L207.1自动上弦机芯。

Frederique Constant∣Manufacture Classic Worldtimer

Frederique Constant为品牌标志性的世界时间腕表推出功能更纯粹、设计更简洁的新款式，取消了6点位的日期显示盘，使表盘中央的世界地图、外围的城市圈和兼具日夜显示的24小时刻度圈能够以完整方式展示，大大提升报时的清晰度，动力储备亦提升至72小时。

Frederique Constant Manufacture Classic Worldtimer提供3款表盘颜色选择，其中浅蓝配浅灰色调设计的型号（图左），其时刻及表圈均镶钻，属限量版本。

Frederique Constant Manufacture Classic Worldtimer，表壳：40mm不锈钢 / 机芯：FC-719自动 / 限量：88枚（镶钻款）/ 售价：$46,800、$74,800（镶钻款）。

Frederique Constant Manufacture Classic Worldtimer，搭载FC-719自动上弦机芯。

Frederique Constant∣Classics Manchette

采用浓厚八十年代怀旧风格的手镯造型而非传统腕表设计的全新Classics Manchette是Frederique Constant在女装表系列上的一次新尝试。多面切割的巴黎钉纹图案令腕表如珠宝般耀眼生辉，配七链节链带一如手链般柔软舒适，镀金款式更配置色调抢眼的天然绿松石表盘。

采用1980年代怀旧风手镯造型设计的全新Classics Manchette是Frederique Constant在女装表系列上的一次新尝试。

Frederique Constant Classics Manchette，表壳：25.7mm镀金 / 机芯：FC-200石英 / 售价：$18,800（镀金）。

Frederique Constant Classics Manchette，表壳：25.7mm不锈钢 / 机芯：FC-200石英 / 售价：$12,800（不锈钢）。

文：Gavin Ho 图：品牌提供