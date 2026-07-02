第五届国际中乐指挥大赛 增广古今国乐传承维度

指挥，犹如舞台上的魔术师，手执指挥棒，与乐团合二为一，幻化出千变万化的动人乐章。在国际中乐界备受瞩目的「第五届国际中乐指挥大赛」，吸引78位来自世界各地的选手报名，人数创历史新高。经历过关斩将的激烈角逐后，赛事于上月28日圆满落幕。冠军陈宥嘉赛后分享，只要诚实面对音乐，「美好的声音自然会长出来」。大赛联合主席、香港中乐团艺术总监阎惠昌表示，赛事始终秉持创办初心，搭建开放平台，使中乐指挥的火炬代代相传。

见证中乐指挥领域变迁

赛事举办十五年来，约三年一次，见证了无数优秀指挥的诞生。本届大赛由香港中乐团与无锡民族乐团联办，初赛及复赛移师无锡举行，让参赛者亲身浸润江南地区丰厚的传统音乐底蕴。准决赛与决赛则重返香港舞台，三位入围决赛的台湾选手轮番上阵，带领乐团演绎张式业编曲的《大得胜》及刘湲作曲的《秋山闻道》。大赛三甲分别为冠军陈宥嘉、亚军张扬和季军朱哲民。

在众多高手中脱颖而出，陈宥嘉赛后分享其心路历程，直指「比赛充满变数」，最大挑战并非站在指挥台上的瞬间，而是前期的准备与心态调整。被问及获奖后最想表达的感受时，他感性提到了两年前过世的父亲，「在准备比赛的过程中，很多音乐上的思考都深受他影响，谢谢他。」

本届赛事中，陈宥嘉亦斩获「最佳香港作品演绎奖」、「最受观众喜爱大奖」、「最受团员喜爱大奖（香港中乐团）」及「最受媒体喜爱大奖」等多项殊荣。他坦言，「不管结果如何，最重要的是好好面对乐谱，诚实对待音乐。当你百分百投入，相信自己的选择，不论别人怎么说，只要氛围对了，美好的声音自然会长出来。」

毕业于台北教育大学音乐学系硕士班，并拥有二胡与管弦乐指挥双主修背景的陈宥嘉，现为台湾国乐团特约演奏员暨指挥人才库成员。对他而言，这次比赛是一段历程，艺术之路永无止境，将持续汲取不同养分。

这大赛发展多年，大赛联合主席、香港中乐团艺术总监及终身指挥阎惠昌见证中乐指挥领域的变迁。他回顾道，2011年举办首届大赛时「要找到好的指挥很困难」，如今中乐指挥界已是「人才济济」，历届得奖者也纷纷在各乐团担当要职，成功传承接棒。阎指出，今届决赛曲目难度高且跨度大，考验指挥的演绎能力，而充满青春热情的无锡民族乐团与沉稳大器的香港中乐团联手合作，更为年轻指挥家提供截然不同且宝贵的实战经验。

看着台上的新星，本届评委兼首届冠军孙鹏心中亦充满感触，他忆述，当年大赛给予他走向职业舞台的机会，昔日同侪如今亦在各地为中乐事业贡献。怀抱这份感恩，身兼无锡民族乐团音乐总监与香港中乐团客席常任指挥的他促成此次两团合作。并寄语得奖新秀：「须耐住寂寞，并深植民族文化之根，中乐的命脉与我们的血液、历史息息相关，一定要先有传承，才有发展。」

文：黄幸晶 图：香港中乐团、何君健