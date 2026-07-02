昂坪360一辆辆缆车沿着钢索缓缓滑行，连接大屿山东涌市中心与昂坪，在山峦与蓝天之间画出一道流动的风景。20年间，逾2,600万人登上缆车，在昂坪360留下属于他们独特的回忆，小朋友随着缆车攀升兴奋地尖叫，有人在半空中初次牵手，也有人在此许下执子之手的誓言。昂坪360见证了无数访客的「大日子」，而这些故事共同写就昂坪360二十年历史，亦让这趟跨越山海的旅程始终保有温度，历久弥新。

昂坪360今年迎来二十周年的「大日子」，特别推出期间限定的夜游体验，邀请访客一同见证这个里程碑。夜幕降临之际乘上缆车，仿佛步入一场仲夏夜的梦。远处，机场跑道灯光流转，飞机在暮色中升降起落；港珠澳大桥的灯光沿着海面蜿蜒，闪烁的灯影如一串明珠，在夜风中微微浮动。缆车徐徐攀升，向着天际进发，远离尘嚣，只剩下微光与宁静。当缆车抵达昂坪，气氛骤然转换，市集的霓虹灯主题大道照亮夜空，音乐会的旋律在郊野间回荡，让人情不自禁随之摇摆。

昂坪360与港人廿载同行，除了是交通工具、旅游景点，更已化身为传扬香港故事的载体。五光十色的霓虹灯招牌、麻将枱、怀旧冰室以及港铁车厢成为打卡装置，呈现香港独有的文化风景。旅客穿梭其间，仿佛走进一座流动的城市博物馆，细味香港情怀；而对于港人而言，这些场景则像一把钥匙，打开记忆的闸门，唤起那些熟悉的日常与旧时光。同时，昂坪360与多个本地及国际知名品牌联乘，推出主题缆车，让旅程承载着致敬香港文化的重量和温度。

昂坪360二十周年庆 缆车夜航崭新体验 活现香港经典独家回忆

二十岁正值青春年华，活力四射、创意无穷，充满无限可能与不断探索的勇气。昂坪360今年迎来二十岁生日，打破过去只提供日间服务的框架，推出期间限定的夜航体验，并在昂坪市集举办精彩纷呈的夜间活动，为仲夏之夜注入青春的活力与光彩。

夜间的昂坪市集化身霓虹灯主题大道，五光十色的霓虹灯招牌错落有致、层层叠叠，重现充满视觉冲击的香港经典霓虹街景，展现出夜间的活力和生气。上世纪八十年代，霓虹灯曾是这座城市夜间最鲜明的语言，全港曾拥有超过十万块霓虹灯牌。当时很多娱乐场所和消闲夜店，都会装上巨型霓虹灯招牌，并加入缤纷多样的图案灯光，招徕顾客。然而随着时代变迁，这些风景逐渐消失。

昂坪360董事总经理董沛铨（James）观察到，近年本地正掀起一股怀旧风潮，而海外旅客亦对香港旧日的景象念念不忘，「我们到海外宣传和路演时，感觉到宾客对香港的认知停留在某个时代，而那些东西正是吸引他们的。」他说，在韩国问当地人对香港的印象，许多人第一时间想起的是弥敦道的霓虹灯，「他们觉得香港就应该是这样」。于是，昂坪360将昔日香港霓虹灯招牌密布的盛况，重新带到宾客面前。市集更设有霓虹灯缆车主题装置，首次有退役车厢「落地」，缀以色彩饱满的霓虹灯招牌。穿梭于缤纷灯光之间，本地朋友重温记忆中的风景，年轻一代亲身感受霓虹灯下的旧日香港，海外旅客则在这片光影中，找到了他们对这座城市的经典想像。

此外，市集内三个充满港式情怀的打卡装置，将港式日常转化为充满玩味的互动场景，展现香港文化的独特魅力。「麻将」主题重现港式麻将耍乐的热闹场景，让宾客现场体验「食胡」的乐趣。而在另一个角落，冰室主题的卡座与格子地砖，弥漫着老香港的怀旧气息。对旅客而言，港式茶餐厅在访港打卡清单中必定占有一席之地；而午后点一杯奶茶、一件蛋挞，就是港人再熟悉不过的日常。

星空下音乐会派对

至于港铁车站鲜艳缤纷的颜色设计，同样承载着城市的记忆。港铁在兴建初期，为方便不识字的乘客辨认车站，特意为每个车站设计专属颜色，土瓜湾站的蓝、东涌站的紫、中环站的深红……而这成为了港铁最具代表性特色之一，吸引不少旅客驻足拍照。市集特设「港铁站」主题打卡位，融入经典车站牌设计，并配以真实车厢座椅，让平时只能在市区地铁站匆匆留影的旅客，在这里尽情发挥，留住属于香港的日常风景。

缆车夜航体验仅限暑假8个指定晚上，缆车将延长营运至晚上10时。缆车在夜色中徐徐攀升，脚下是香港国际机场、港珠澳大桥璀璨的灯光，以及天坛大佛夜间亮灯的庄严轮廓。车厢内只剩下窗外的微光与耳边的宁静，这一刻仿佛整座大屿山都在为这趟夜间旅程屏息守候，而当缆车抵达昂坪，气氛随即热闹起来。

市集会举行「叱咤903星空下音乐会」，邀请多位本地人气歌手及组合献唱，霓虹灯光在夜空流转，音乐在郊野间回荡，节奏如浪潮般起伏，让人忍不住随之摇摆。从静谧的缆车之旅到山上的浪漫旋律，昂坪360为旅客呈现了一场青春派对。James说，希望香港能有更多丰富的夜间活动，无论是吸引旅客过夜，还是为本地朋友提供新去处，「我们希望透过这八晚的活动，让不同年龄层与国籍的宾客，获得不同体验，之后心满意足地离开。」这个仲夏夜，昂坪360用创意与活力，写下了属于二十岁的热情澎湃。

文化载体象征 说好香港故事

昂坪360与不同品牌联乘的主题缆车，是二十周年庆典的另一个亮点。全线108架缆车换上主题新装，其中24架伙拍24个本地及国际知名品牌，将各品牌的特色元素融入车厢设计，每个品牌背后都是香港故事的一部分；其余超过80架缆车则披上霓虹灯主题图案。

James认为，香港品牌是构成香港文化的重要部分，希望这次联乘能强化宾客地道的「香港体验」，「宾客透过24架主题缆车，尤其是海外旅客，能更加认识香港，将香港文化带给旅客。」他强调，昂坪360陪伴香港走过二十年，但香港还有许多值得致敬的品牌，甚至历史更为悠久，「希望透过这次机会，让大家记得昂坪360缆车是一个文化载体。」为了让旅客将这份回忆带回家，昂坪360推出多款二十周年限定纪念商品，包括缆车肩上公仔、祝福鼓肩上公仔、缆车造型爆谷桶等。当中，昂坪360最具代表性的缆车与昂坪市集的祝福鼓，化身为萌感十足的时尚配件，让每位旅客离开时不仅带着欢乐，还能保存这趟旅程的独特印记。

James相信，将霓虹灯、麻将、冰室、港铁等，这些充满香港特色的元素，转化为打卡装置，能吸引来自不同市场的旅客到访。昂坪360策划的这些庆典活动，既是与宾客共庆二十周年，也借此机会向世界展现香港文化底蕴。二十岁的昂坪360，正以文化载体之姿，持续书写这座城市的动人篇章。

文：龙芷莹 图：昂坪360