LUXE STYLE │Montblanc Masters of Art最新系列名笔 向艺术大师Henri Matisse致敬

在这个数码年代，人人手握电子装置，接收的资讯瞬息万变。虽然如此，仍有人愿意停下脚步，细细品味工艺超卓的书写工具。一枝份量举足轻重的名笔，不仅是书写的媒介，也是身份与品味的象征。Montblanc Masters of Art系列正是以精湛工艺向世界艺术大师致敬，从梵高、克林姆到雷诺瓦，皆以笔尖延续艺术家的灵魂。全新系列迎来新主角——21世纪深具影响力的艺术家亨利．马蒂斯（Henri Matisse，1869–1954）。马蒂斯是现代艺术的革命性先驱，以大胆色彩、鲜明形状与极简构图，重新定义20世纪的美学视觉语言。他的创作横跨绘画、雕塑与剪纸，作品洋溢喜悦与玩味，仿佛将生命的律动化为色彩的舞蹈。从野兽派时期炫目的画布，到晚年别具开创意味的「剪纸水粉画」（gouaches découpées），都致力将形式萃取至最纯粹的境界。

全新限量系列 色彩律动

Montblanc Masters of Art Homage to Henri Matisse系列共有5款作品，全都深受马蒂斯雕塑与剪纸艺术作品启发。限量版4810枝的笔夹以白色亮漆覆盖，灵感源自

1953年的《小麦束》，流线型设计勾勒出植物的律动美。限量版96枝则以《舞蹈 II》为灵感，鲜明的蓝色与绿松石色亮漆交织，青铜舞者环绕笔帽与笔身，仿佛永恒的舞蹈在指尖旋转。至于限量版161枝就以《大溪地之窗》为题，笔盖以熏黑纯银雕刻重现窗外的细节，笔身选用可可波罗木，饰以几何图案，展现异域的诗意。要数系列中的巅峰之作，定必是限量版8枝，灵感来自《紫色睡袍与银莲花》（1937），笔盖与笔身均以Au 750纯白金打造，饰以手工珐瑯，重现条纹睡袍与繁茂花束的华丽姿态，笔身下半部与笔尾更以立体镌刻呼应画作中的阿拉伯式花饰，每枝售价高达1,658,000港元，堪称可握于掌心的艺术珍宝。这些笔不仅是书写工具，更是凝固的画布，是马蒂斯色彩与形状的延伸。当墨水流淌于纸上，仿佛舞者在舞台上旋转、花朵在光影中绽放、艺术在指尖重生。

文：E. Lam 图：品牌提供