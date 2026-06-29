LUXE STYLE｜Richard Mille RM HJ-02高级珠宝腕表 装饰艺术完美融入奢华工艺

Richard Mille本身就是奢华的代名词，品牌于2020年首推RM HJ-01腕表，将高级珠宝工艺融入专属风格的腕表系列之中，以之作为首个篇章，六年后的今天（2026年），第二篇章的RM HJ-02腕表正式登场，据悉新作甫曝光，已极速引起品牌拥趸的热捧，部分表款已迅即售出，可见品牌的非凡魅力。

RM HJ-02｜Art Deco设计呈现彩宝璀璨

新系列的设计主要从Art Deco装饰艺术及几何风格启发创作灵感，重点利用粉红、紫色、蓝色及绿色四大色系，配合精选的高质彩色宝石及钻石，拼砌出非常精致的表体布局。

全新RM HJ-02花了逾三年研发，当中包括表壳、表扣，以至机芯，全面镶嵌宝石，就连机芯搭桥等细节都可见铺镶宝石，极致奢华。新表款延续了品牌标志性酒桶形表壳，基于整体的镂空设计，可尽见内部巧妙展现出建筑美学的丰富层次、不对称或渐变宝石配色、弧线及直线条交错等的细节结构，带来具有深度的吸引力。每枚腕表都镶嵌1,399颗珍贵宝石与装饰石材，品牌采用了三大技术，包括雪花镶嵌、粒镶、包边镶交错运用，并搭配红宝石、蓝宝石、钻石、祖母绿与帕拉伊巴碧玺，另还有孔雀石、绿玉髓、绿松石、珍珠母贝等缤纷闪烁的宝石，拼凑出精心铺排的层次与立体感，任何角度都可欣赏到绚丽如万花筒的奇妙美丽视效。

新系列腕表的宝石镶嵌采用了具代表性的三大技术，包括雪花镶嵌、粒镶、包边镶交错运用。

每枚腕表都镶嵌了1,399颗珍贵宝石与装饰石材。

RM HJ-02的最大挑战在于宝石的重量，须以极细致的工程计算作出材料及镶制时的配置平衡。

RM HJ-02｜妙控配重平衡及耐震结构

值得留意的，还有此腕表亦突破了物理限制的「配重平衡」，在传统制表中，陀飞轮是非常脆弱且极度追求轻量化的复杂结构，任何微小的重量失衡都会影响走时的精准度。RM HJ-02挑战的地方在于宝石的重量，1,399颗宝石本身的重量，加上固定宝石所需的金属镶爪与基座，均会增加整体的负载。此外，如何在密镶上千颗宝石的同时，依然可确保腕表在日常佩戴时引起震动，宝石既不会松脱，机芯亦运作精准，这方面正需要求极高的结构工程计算，是以品牌无论在珠宝的切割、配对及镶嵌，以至机芯的制作等各方面，皆花上大量的时间心力作出极其细致的研发。每枚腕表的制作工时约需近700小时，相当于约88个工作天。

早已成为品牌形象代表人物的杨紫琼，特别参与新系列的宣传片演出。

每一枚RM HJ-02腕表都是独一无二的孤品，从设计到制作，每个环节都尽显品牌超水准的极致追求，尤具收藏价值。

RM HJ-02｜全球仅12枚的独一无二珍品

RM HJ-02腕表系列共带来12枚，每款皆属独一无二的时计作品，分别以粉红、紫、蓝、绿四大色系设计。新表皆搭载品牌全新自家研制的CRMT2自动上链陀飞轮机芯。镂空机芯与表壳、表盘同步开发，使机械结构与珠宝元素从设计之初已融为一体。机芯采用镶嵌宝石的白金底板与桥板，表面经微喷砂、倒角及镀铑处理。此系列腕表搭配全新创制的鳄鱼压纹橡胶表带。

为配合这系列璀璨耀眼的时计杰作正式登场，品牌特别邀来代表人物杨紫琼，联同一群装扮高贵瑰丽的模特儿，一起拍摄一辑展现缤纷欢乐氛围的宣传片，凸显新作设计的耀目与灿烂。

文：Maisie Lau 图：品牌提供