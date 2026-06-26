LUXE STYLE｜日内瓦《钟表与奇迹》V - Baume & Mercier/ Hublot/ Piaget/Oris 为经典原型注入现代风格

今年部分品牌新作的设计，不约而同集中为经典型号推出全新的现代版表款，例如伯爵新推的Piaget Polo Signature，便展现出更显浓厚的1970年代末的复古气息；Hublot就全面革新镂空Big Bang计时型号的设计，并为新作冠以Big Bang Reloaded的新名字；还有Oris那枚重现1960年代风格的Star Edition，以及盛传明年未必再参加表展的Baume & Mercier，特别为向1973年首款同名作品致敬的新版Riviera 73。

每年表展的主会场都会举办不同主题的特别展览，今年的「Wake Up」展览就透过不同年代的响闹装置及时计展品，呈现由只靠鸡啼的时代，发展到新世代报时钟面世的悠长历史。

「Wake Up」展览不单止可欣赏不同年代的响闹时计展品，更可聆听各种响闹媒体的声音。

为向品牌于1973年首推的经典Riviera腕表致敬，名士今年推出了Riviera 73系列新作品，其设计正融合1970年代的复古韵味与现代的运动时尚感。39mm的新表，搭配十二边形缎面抛光不锈钢表壳，衬上饰以波纹图案的白色蛋白石表盘，12点及6点的时标采用罗马数字设计。表底盖刻有「73」字样。此腕表搭载石英机芯，除了全钢款（Riviera 10845），另备蓝色表盘配蓝色皮革表带型号（Riviera 10846）。

Baume & Mercier Riviera 73，表壳：39mm 不锈钢 / 机芯：石英 / 售价：$13,000（皮带）。

Baume & Mercier Riviera 73，表壳：39mm 不锈钢 / 机芯：石英 / 售价：$14,900（链带）。

Baume & Mercier Riviera 73的表底盖刻有「73」字样。

Baume & Mercier｜Joia de Baume & Mercier 10850

女装表市场不断扩大，古典味浓的小尺寸设计再加上镶钻细节，更吸引走优雅高贵路线的女士。这款Joia 10850的28mm圆形表壳，表圈镶嵌40颗钻石，银色缎面表盘饰以十字交叉纹饰及罗马数字时标，表冠镶嵌黑玛瑙。腕表搭载Ronda 751石英机芯。饰有压纹扁平链节的表带，配备便利式更换系统。

Joia de Baume & Mercier 10850，表壳：28mm 不锈钢 / 机芯：Ronda 751石英 / 售价：$31,500。

Joia de Baume & Mercier 10850，设计具备古典贵气风格。

Hublot｜Big Bang Reload Usain Bolt Ceramic Carbon

Hublot除了推出耳目一新的Big Bang Reload镂空飞返计时腕表，还首次推出保特限量版。新表以这位世界飞人的国家牙买加的代表颜色设计，配上象征其标志性姿势的闪电形金色计时秒针，7点位时刻以倒转「5」字代替，倒转看6至8点位时刻，便呈现出他在2009年所创下的「9.58秒」100米世界纪录，金色表圈环的6点位更刻有其座右铭「Anthing is Possibel, Don't Think Limits」，底盖就以他童年时的训练场地泥土制成闪电图案，腕表内外充满保特元素，诚意满分。

Hublot Big Bang Reload Usain Bolt Ceramic Carbon，表壳：44mm陶瓷及碳纤维表圈 / 机芯：HUB1280 UNICO自动 / 售价：$211,800。

金色表圈环的6点位更刻有其座右铭「Anthing is Possibel, Don't Think Limits」。

Hublot｜Big Bang Reloaded Blue Ceramic

2025年是品牌最受欢迎的Big Bang系列面世20周年，Hublot近两年间积极更新此系列设计，以之迎接未来的20年。继去年将设计回归原点的Big Bang Original，今年轮到换上风格更见时尚，并冠以全新Big Bang Reloaded之名的Big Bang Unico镂空飞返计时腕表登场。色彩鲜艳的蓝色陶瓷版本，表盘的镂空亦注重凸显机芯设计，计时指针和分钟刻度均点缀橙色细节，另又加入彰显飞返计时功能的Flyback字样。6点位导柱轮和8点位双振荡离合器皆以彩色显示，日期视窗由3点位移至4点半位置，60分钟累计盘更见保持完整，计时显示更清晰易读。

Hublot Big Bang Reloaded Blue Ceramic，表壳：44mm 蓝色陶瓷 / 机芯：HUB1280 UNICO自动 / 售价：$177,800。

Piaget｜Polo Signature Date

若要选近年最成功的复刻表款，Piaget Polo 79肯定榜上有名，不论是2024年为庆祝品牌150周年而推出的黄金版、去年追加的白金版，或是今年初惊艳的Two-Tone黄金白金版，都能够完美将Piaget Polo最原本的形态忠实重现。Piaget亦很了解大家的喜好，所以今年推出表盘同样拥有原版标志性圆模横纹的全新Piaget Polo Signature。新系列除了表盘的圆模横纹，与现有Piaget Polo Date在细节上稍有不同，最明显是时刻延伸至表盘边缘，Piaget品牌标志更大更明显，表盘外围的分钟刻度亦取消了阿拉伯数字。

Piaget Polo Signature Date，表壳：42mm不锈钢 / 机芯：1110P自动 / 售价： $102,000（胶带）。

Piaget Polo Signature Date，表壳：42mm不锈钢 / 机芯：1110P自动 / 售价：$118,000（链带）。

Piaget｜Polo 79

不要以为Piaget推出了Piaget Polo 79的黄金、白金、黄金加白金Two-Tone版后便告结束，这款复刻腕表其实还有很大的发展潜力，品牌今年便为腕表新增采用宝石表盘的版本。新版本的蓝白色纹理鲜明的表盘是以珍贵的方纳石经过精心切割而成，使之纹理就算被圆模横纹分隔，依然呈现连贯的视觉效果。

Piaget Polo 79，表壳：38mm白金 / 机芯：1200P1自动 / 售价：待询。

Piaget Polo 79，机芯：1200P1自动。

Oris｜Oris Star特别版

Oris于1966年推出首款杠杆式擒纵机芯腕表，将之命名为Oris Star。今年是这款经典之作面世60周年，品牌带来了Oris Star特别版，借以向原作致敬。新表采用35mm桶形不锈钢表壳、压克力镜面，配以复古细节设计。圆形灰色表盘，搭配干净利落的时标与中央三针，3点位设日期视窗，极简设计却别具层次美，凸显上世纪60年代的复古优雅格调。此表搭载733-1自动上链机芯。

Oris Star特别版，表壳：35mm不锈钢 / 机芯：733-1自动 / 售价：$17,800。

Oris Star特别版，搭载733-1自动上链机芯。

Oris｜Artelier Complication

今年Oris为品牌旗舰的Artelier系列推出全新的Artelier Complication双时区月相腕表。这款新表是由年仅24岁的新世代腕表设计师Lean负责创作，风格结合现代感与典雅味道，纤薄又具层次感。39.5mm不锈钢表壳，提供棕啡、蓝色及灰白三款磨砂粒面表盘选择。表盘中央的磨砂粒面质感，跟呈弧度的平滑外圈展现出具对比的质感。月相视窗设于12点位，6点位是第二时区24小时时间盘。此表款搭载782自动上链机芯。各色均备有不锈钢链带及皮革表带款式。

Oris Artelier Complication，表壳：39.5mm不锈钢 / 机芯：782自动 / 售价： $23,800（链带）。

Oris Artelier Complication，表壳：39.5mm不锈钢 / 机芯：782自动 / 售价： $23,800（链带）。

Oris Artelier Complication，表壳：39.5mm不锈钢 / 机芯：782自动 / 售价：$21,800（皮带）。



文：Gavin Ho & Maisie Lau 图：大会及品牌提供