邦瀚斯举行奥斯卡影后Diane Keaton珍藏拍卖 经典造型及电影剧本抢焦点

纵横影坛逾半个世纪的已故奥斯卡金像奖影后戴安姬顿（Diane Keaton/1946至2025），凭借《安妮荷尔》（Annie Hall/1977）、《教父》三部曲（Godfather）及《玩转男人心》（Something's Gotta Give）等经典演出，成功塑造银幕上新女性形象。她涉猎的范畴包罗电影、设计、时尚及文学等多个领域，亦曾两度登上《纽约时报》畅销书榜，著作涵盖回忆录及视觉文化研究。多才多艺的她收藏品也多元化，从中可领会其个人美学与生活品味。邦瀚斯「戴安姬顿：传奇偶像的时尚美学」系列包括四场专题拍卖，早前于纽约及洛杉矶分别以现场及网拍形式进行，两地亦有举行预展，展出部分拍品包括Diane收藏的美国现当代美术及摄影作品、家具及室内设计工艺品、标志性经典时尚单品，以及私人物件与演艺纪念品等，统统别具个性。

标志性服饰 回顾个性形象

邦瀚斯「戴安姬顿：传奇偶像的时尚美学」系列包括四场专题拍卖，涵盖已故奥斯卡金像奖影后戴安姬顿（Diane Keaton）不同范畴的收藏品。

洛杉矶也有为是次专题拍卖设展览， 展出Diane多个宅邸的家具、室内设计物件及装饰工艺品。

之前于纽约举行的拍卖预展，可见不少Diane的经典时尚单品。

其中纽约现场拍卖汇聚逾50件珍藏拍品，较为瞩目的是Gucci亮片西装连贝雷帽，之前她曾在一次于洛杉矶郡立美术馆（Los AngelesCounty Museum of Art）举行的晚宴上穿着。另Ralph Lauren两件式千鸟格西装配大衣，是她出席2020年奥斯卡颁奖典礼时的造型，其后亦曾穿着登上其著作《Fashion First》（2024）封面。同场的一系列美国现当代美术及电影纪念品亦吸引藏家注目，包括她钟情的加州与美国西部《山谷之光》（Light in the Valley/1992年）。说到拍场中别具文化意义的拍品，莫过于由Woody Allen执导的1977年电影《安妮荷尔》原版未命名电影剧本，这传奇作亦奠定了Diane的文化地位，此剧本最终以逾40万美元成交。

另外三场「戴安姬顿珍藏」则以网上拍卖形式举行，包括「衣韵永恒」、「自在美学」及「光影剪辑的人生」三个主题，分别聚焦其最具代表性的个人衣橱、家具及室内装饰工艺品，以及个人艺术创作如摄影、拼贴画及精选藏书。「衣韵永恒」中的Ralph Lauren Purple Label黑色燕尾服与长裤，她于2022年穿上出席亨廷顿艺术收藏和植物园（Huntington Museum and Gardens）举行的Ralph Lauren 2023年春季时装展。另曾在电影《爱情标尾会》（And So It Goes）中亮相的波点裙配腰带，则是她于2008年出席纽约国际摄影中心第24届「Infinity Awards」颁奖典礼时穿着。

蒙特雷（Monterey） 铁绳架旧染色木长椅，附有折叠式侧几及条纹坐垫，估价1,000至1,500美元。（截稿前未有成交）

蒙特雷（Monterey）铁件装饰、绳编与彩绘工艺西班牙绿染色Buckaroo躺椅及脚凳，成交价17,920美元。

《教父》三部曲剧照（估价由200至2,000美元不等，截稿前未有成交）。

由20张戴安姬顿黑白自拍照拼合而成的摄影作品，成交价14,080美元。

「自在美学」主要拍品是逾150件来自Diane Keaton多个宅邸的家具、室内设计物件及装饰工艺品，其中蒙特雷（Monterey）铁架染色木长椅及铁绳架旧染色木长椅，附折叠式侧几及条纹坐垫，展现古典格调。至于「光影剪辑的人生」以主人翁的摄影作品及艺术创作为主，当中包括黑白照片及画像，引领藏家走进其思想世界。另多件演艺珍藏及私人藏品包括戴安姬顿多部电影代表作的剧本和制作资料，亦为今次网拍制造话题，熟悉的电影名字有《呷醋外父》（Father of the Bride/1991）、《教父》三部曲等。

文：E. Lam 图：邦瀚斯提供