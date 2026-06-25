香港演艺学院X赛马会触动生命 舞蹈感悟艺术力量

走进由南丰纺织旧厂房改建的「CHAT六厂」，阳光穿透巨幅玻璃窗，洒落在室内一众「柏友」（柏金逊症患者）身上。他们或围圈而坐，或并肩而立，在教学艺术家们的引领下，随着音乐的流动肆意地舞动着身体。偶尔缓步徐行、摆动双手；也会闭上眼睛、捂上耳朵，感受自己的声音；当听到「拥抱自己」的引导时，所有人用力交叉环抱自己，感受着肢体的温度，随后睁开眼对着旁人「比心」、手拉手围圈继续舞动。纵使动作不尽完美，但紧扣的双手犹如无形的纽带，将彼此的心紧紧相连。

赛马会「触动」舞蹈计划由香港演艺学院舞蹈学院主办、香港赛马会慈善信托基金捐助，旨在为柏金逊症患者及照顾者等人士而设，于不同艺术空间提供定期舞蹈体验，正如香港演艺学院校长陈颂瑛教授所言，「我们不是将舞蹈视为一种功能性的医疗工具；相反，我们是透过参与纯粹的艺术创作过程，自然地迎来身心的蜕变与疗愈。」

在此‧共舞 「触动」生命的改变无限可能

谈及柏金逊症时，大众脑海往往会浮现医院、康复仪器、以物理治疗步骤等。然而，由香港演艺学院舞蹈学院主办、香港赛马会慈善信托基金捐助的「触动」舞蹈计划，却开辟一条迥然不同的治愈之路。这条路是以艺术和创意为起点，带领柏金逊症患者及照顾者，在自由舞动中重新寻回生命的无穷可能。

舞蹈计划缘起

「触动」舞蹈计划的缘起，要追溯到2016年。现项目顾问及香港演艺学院校长陈颂瑛教授，在一次机缘巧合下，得知义大利小城巴萨诺德尔格拉帕有一套「Dance Well」舞蹈计划，并在当地的艺术节上，欣赏由柏金逊症患者呈献的一场水准极高的舞台演出，自此埋下了一颗种子，「计划就留在心里一段时间。」陈颂瑛一直深信艺术可以加强人与人之间的联系，于是她与相识多年的现任艺术总监刘天明一拍即合，在赛马会慈善信托基金的支持下，正式将这个项目引进香港。她强调，「计划并不只是工具，你要觉得这个项目是真正帮助到患者及家属、改变社会的使命 ，这个项目才会有效。」

计划独特之处

「触动」舞蹈计划的最独特之处，在于它打破传统医疗的角色切入，课堂并不在医院或寻常的活动中心举行，而是搬到香港各个艺术空间中，让「柏友」们身处艺术氛围中，一起舞动。陈颂瑛解释，柏金逊症患者往往容易陷入自我隔离与悲观的情绪中，当带他们来到艺术馆、博物馆，「周遭是美的环境，可以将他们从自困的环境中抽离。」

多位受过专业培训的「教学艺术家」，会融合自身舞蹈风格、当地环境，以及艺术展览元素，创造适合参与者的课程内容，并利用创意即席带领「柏友」们舞动身体。课堂中没有对错之分，也没有规定特定动作，刘天明强调，课堂中没有人是需要被可怜的「病人」，每个人都是平等的「舞者」，「他们能够自我赋权，不只是被动的接收者，反而是能够给予、表达的人。」

打破相处界限

人与人之间，往往筑有一道无形的高墙，对于柏金逊症患者亦然，亦更难打破。但当他们投入跳舞时，隔阂便消散于舞影之中。对于身体僵硬的「柏友」来说，舞蹈中与旁人的牵手与拥抱，是一种实实在在的接触，

「舞蹈有一个特点，透过动作与身体接触，无需语言也能实际感受。」对于长期承受巨大压力的照顾者而言，舞蹈也是他们的「避风港」，「他们也会有一个放电的机会，放松一下。」陈颂瑛如是道。

计划也为「柏友」们建立一条全新的连结纽带，刘天明留意到有「柏友」会在下课后相约到酒楼饮茶，也有没抽中课堂的学员，自发「夹钱」租场请教学艺术家继续教跳舞。他感叹道：「很多时候我们以为自己是专业人士在帮病人，但其实最能激励病人的，是病人自己，而计划正正为他们创造出这个场合。」计划至今已踏入第四年，

「触动」舞蹈计划也将对象正式扩展至更大的长者社群。二人寄望，未来能将这股由生命力凝聚的艺术能量带进校园，让年轻一代在看见长者与病友舞动生命的同时，体会到人生的希望与情绪价值。在现今人际关系渐趋疏离的时代，

「触动」舞蹈计划证明，艺术能打破阶级、年龄与疾病的界限，为人与人之间带来紧密连系，用舞蹈触动彼此心灵。

文：叶泳心

图：叶伟豪、Winnie Yeung@visual voices