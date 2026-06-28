Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李易璇 – 让专业的人做专业的事 ｜Major美学

Art Can
更新时间：09:00 2026-06-28 HKT
发布时间：09:00 2026-06-28 HKT

一个成功的舞台制作，不仅来自台上的表演者，更仰赖幕后默默努力的一群英雄。职业不等于专业，两者不应混淆。以舞台管理为例，专业不只在于对艺术形式、剧院机械、灯光音响及演员特性的认知与技巧，更重要的是态度——对制作近乎执着的认真。

我很幸运，在香港演艺学院修读舞台管理期间，遇上许多无私的老师。他们不仅传授知识，更以身作则，让我深刻体会到他们对舞台专业的尊重。入学第三年，遇上恩师鲍皓昭，她以行动让我明白：要专业，态度才是根本。

守时，是最基本的操守，剧院装台彩排分秒必争，真正的死线是大幕升起的一刻；准备充足，资料准确，从制作清单到安全检查，都是团队安心的基石；严谨，是核心，每个细节都关乎成败——布景尺寸一旦出错，会直接影响进度与预算；而精致的布景与戏服，不仅提升演员信心，也令观众赏心悦目，使美学更完整；面对突发状况，冷静是解药，鲍老师的处变不惊，让我学会在混乱中保持清晰，甚至寻找更具创意的解决方法；最重要的是尊重——尊重团队和观众，因为舞台是一门关于人的艺术。以上六项原则，构成舞台管理的规范。

具有这种态度的人，才配称为专业；而专业的事情，必须由专业的人完成，否则只不过是搅了一场活动，而非打造艺术精品。

这篇文章，是我送给鲍老师的生日礼物。愿她所传承的舞台专业精神，继续启发更多人，在不同地域和世代中延续、发光。

文：李易璇（香港芭蕾舞团行政总监）
 

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
15小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
12小时前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
15小时前
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
16小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
18小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
1小时前
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
23小时前
专拣影相做运动市民落手 偷信用卡大额签帐涉款200万元 盗窃集团4骨干被捕
突发
10小时前
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
影视圈
12小时前
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
生活百科
20小时前