李易璇 – 让专业的人做专业的事 ｜Major美学

一个成功的舞台制作，不仅来自台上的表演者，更仰赖幕后默默努力的一群英雄。职业不等于专业，两者不应混淆。以舞台管理为例，专业不只在于对艺术形式、剧院机械、灯光音响及演员特性的认知与技巧，更重要的是态度——对制作近乎执着的认真。

我很幸运，在香港演艺学院修读舞台管理期间，遇上许多无私的老师。他们不仅传授知识，更以身作则，让我深刻体会到他们对舞台专业的尊重。入学第三年，遇上恩师鲍皓昭，她以行动让我明白：要专业，态度才是根本。

守时，是最基本的操守，剧院装台彩排分秒必争，真正的死线是大幕升起的一刻；准备充足，资料准确，从制作清单到安全检查，都是团队安心的基石；严谨，是核心，每个细节都关乎成败——布景尺寸一旦出错，会直接影响进度与预算；而精致的布景与戏服，不仅提升演员信心，也令观众赏心悦目，使美学更完整；面对突发状况，冷静是解药，鲍老师的处变不惊，让我学会在混乱中保持清晰，甚至寻找更具创意的解决方法；最重要的是尊重——尊重团队和观众，因为舞台是一门关于人的艺术。以上六项原则，构成舞台管理的规范。

具有这种态度的人，才配称为专业；而专业的事情，必须由专业的人完成，否则只不过是搅了一场活动，而非打造艺术精品。

这篇文章，是我送给鲍老师的生日礼物。愿她所传承的舞台专业精神，继续启发更多人，在不同地域和世代中延续、发光。

文：李易璇（香港芭蕾舞团行政总监）

