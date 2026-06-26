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李梦 – 纽约大都会艺术博物馆肖像展《生活的面孔》 当我望你的脸｜梦游世界

Art Can
更新时间：09:00 2026-06-26 HKT
发布时间：09:00 2026-06-26 HKT

正在美国纽约大都会艺术博物馆举办的肖像展「生活的面孔」，集结馆藏近80件珍品，包括马蒂斯、毕加索、马格里特、米罗等名作，回溯1900至1960年代的人们如何观看并描摹「面孔」。

马蒂斯为年轻水手创作的肖像画。
马蒂斯为年轻水手创作的肖像画。

传统古典肖像，几乎是皇室贵族的专利。步入二十世纪，摄影术普及、工业化突飞猛进与心理学思潮兴起，重塑艺术创作语境。现代艺术家挣脱传统写实桎梏，将肖像视作自我表达的媒介，不再执著于是否端庄得体，而是让肖像摆脱仪式化框架，成为记录日常的载体。

展厅中的肖像画形式多元、各有旨趣：毕加索打破透视逻辑，以几何切面重构人物情绪；马格里特糅合写实与怪诞，借肖像探讨表象与身份的悖论；米罗画中的符号与色彩，为人像增添童真诗意。一众作品中，最让我印象深刻的是马蒂斯为一位不知名年轻水手创作的肖像。

画中的少年来自乡村，松弛慵懒的倚在座椅上。马蒂斯以利落线条塑形，搭配热烈平涂色彩，用经典野兽派色彩语言描述画中人本真的、不加修饰的情绪。徬佛这水手不是来自遥远的法国，而就是邻家不修边幅的少年。

与百年前相比，今天愈发是「看脸」的时代。只是如今的我们太注重完美无瑕的「颜值」，而少了对于日常、对于多元的包容和共情。

文：李梦
 

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