沉浸食肆街景 画中漫游 艺术互动 牵动社区情怀

天桥，本是连结空间的通道； 然经巧思点化，却能化身为文化与情感的纽带，在日常人流中编织城市叙事。荃湾被誉为「天空之城」， 是一处商业、住宅、休闲与旅游交 错的多元社区。于此，公共天桥承载的不仅是频繁的步履与往来，更是都市感官互动与情感共生的舞 台。

华懋集团作为「『尝．游荃湾』 美食文化长廊」的支持机构，选择 以天桥为媒介，将艺术轻巧地植入居民每日必经的公共场域。这种 「轻介入」的手法，相较于刻意辟建 展览空间，更能触动人心——因为它在最自然的生活节奏中，让艺 术与社区悄然相遇。这正是华懋以 「社区营造」（Placemaking）推动地区发展的核心信念：让城市空间不仅具备功能性，更成为文化交流与美学体验的沃土。

天桥与美食 凝聚情感

华懋集团特邀本地得奖插画师 Pearl Law，以天桥墙身为画布， 将日常通道幻化为色彩斑斓的艺术长廊。「民以食为天」，食物是最普世的共同语言，最能引发跨世代的 共鸣。此次创作巧妙串联荃湾两大特色——天桥与美食——让艺术在日常步履间，拉近不同年龄与背景的距离。

插画中可见茶餐厅的烟火气息、街头小吃的热闹喧哗、怀旧小食的温暖余韵，穿梭于荃湾人耳熟能详的街景与地标之间。艺术家以生活化的叙事手法，让途人自然而然产生情感连结。鲜明的色调与精致的构图，为习以为常的风景注入惊喜与活力。

原本仅供匆匆过路的通道， 如今成为一处可驻足、可欣赏、 可分享的公共空间，成功制造话题，也为社区日常添上一抹文化的暖意。长廊分为四段，以荃湾大会堂为终点，途经西楼角路、大河道、路德围、众安街、香车街、海坝街及鲎地坊。每一段插画皆呼应所属街区的特色美食与地标， 让市民沿途细赏画作的同时，仿佛踏入天马行空的想像之境，为熟悉的城市日常注入无限幻想。

这条长廊不仅提供共享的公共艺术空间，更体现政府、商界 与社区的协同力量，携手推动地方发展。是次合办单位包括荃湾各界协会、荃湾商会、香港工商总会荃湾分会及香港荃湾工商业联合会；荃湾区议会及荃湾民政事务处则担任协办机构。华懋集团作为支持机构，主责行人天桥装饰的构思、设计及安装，贯彻其以社区营造推动地区发展的宗旨。这不仅是一次艺术介入，更是一场社区共创的文化实验，让日常的步伐与城市的美学在天桥上交织。

华懋承诺 与荃湾同行

荃湾人对华懋绝不陌生。正如集团企业传讯总监胡秀汶所言：「华懋扎根荃湾，多年来与区内居民及商户建立了密切的伙伴关系。我们持续举办的各类活动，让大众累积对荃湾的情感与回忆，以至归属感，正正源于我们对荃湾的承诺。」她续说：「未来，华懋将继续与地区伙伴携手合作，善用自有空间与资源，推动地区经济及文化发 展，提升荃湾的吸引力，让居民、商户及整个社区共同受惠。」

回顾过往，华懋在荃湾举办的活动，皆以贴近市民日常生活为主题，并以运动与美食作为切入点——如去年的华懋荃运会、今年初的华懋匹克球挑战杯，以及近日汇聚荃湾人气美食的华懋荃味道美食嘉年华。这些活动不仅让区内居民积极参与，也吸引区外访客到访，促进互动交流，为荃湾的文化与经济注入活力。

今次的美食文化长廊更进一步强化艺术互动体验，华懋官方Facebook及IG将于7月中推出「打卡送礼」活动，在长廊打卡后即有机会换取精美礼物一份，为计划增添趣味，提升市民的参与感。这不仅是公共艺术的展现，更是华懋与荃湾携手共建的承诺——让社区的日常，在文化与美学的交织下，绽放无限可能。