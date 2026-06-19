冯敏如 - 如影。随影│玻璃后的永恒辉煌──图坦卡门纯金棺及面具

图坦卡门，这位古埃及史上最著名的少年法老，除了那具享誉全球的黄金面具外，其遗体还被层层保护，构筑出一个极尽奢华的葬礼世界。最外层是石英岩制的长方形石棺，质地坚硬且呈现黄褐色，边角雕刻四位守护女神张开翅膀，象征永恒的庇护。石棺内部套叠三层人形棺材，最外两层为镀金木棺，第三层（最内层）全以纯金打造，重约110.4公斤，表面镶嵌青金石、红玉髓、绿松石、彩色玻璃等多种半宝石，呈现出法老化身奥西里斯的神圣形象。此外，四座大型金色神龛层层围绕，宛如神圣的屏障，最外层神龛高达数米，覆以金箔并饰以宗教符号；墓中还发现多辆华丽的战车，装饰繁复，象征法老在来世的征战与荣耀。

玻璃后的永恒辉煌 图坦卡门纯金棺及面具

图坦卡门最内层的纯金人型棺材，令人惊叹三千多年前的工艺，拍摄时将相机举得高高，翻下荧幕方便构图。（图片由冯敏如提供）

过去百年来，这些超过五千件的图坦卡蒙陪葬品因展览空间与保存考量，被分散陈列于开罗埃及博物馆或其他地点，难以完整重现1922年霍华德·卡特发现墓室时的震撼场景。如今大埃及博物馆（Grand Egyptian Museum, GEM）于2025年11月正式全面开幕，所有图坦卡蒙宝藏首度齐聚一堂，占据专属的两个大型展厅，面积广达数千平方米。参观者能循序走进模拟墓室布局的空间，感受这位年仅18岁便离世的少年法老的完整葬礼仪式，从外围的神龛、战车，到层层棺椁，直至那闪耀的金棺与木乃伊，宛如穿越三千多年时空，重返KV62墓穴的奇迹一刻。这不仅是文物汇聚，更是人类文明史上最辉煌的葬礼艺术重现。

在三层人形棺中，最内层纯金棺最令人惊叹。它由厚实的金板锤打成型，重量逾百公斤，表面以精湛的锤击与镶嵌技术，勾勒出法老的五官、双手交叉持权杖与连枷，眼睛以黑曜石与水晶嵌成，栩栩如生。经过三千多年地底埋藏，此金棺至今依然金光灿烂、毫无氧化褪色，充分展现古埃及工匠对黄金冶炼、合金控制与表面处理的先进工艺。他们不仅掌握了高纯度黄金的延展性，还能精准镶嵌微小宝石，形成立体浮雕般的装饰效果。这不仅是艺术巅峰，更证明三千多年前的古人已拥有超越时代的冶金智慧与美学追求，堪称人类史上最奢华的葬礼容器之一。

在GEM内拍摄这些珍宝时，以我多次参观各大博物馆的经验，全套专业器材（如全幅单眼或中画幅相机）往往不太合适。主因是展品多置于玻璃柜内，靠近玻璃拍摄时容易产生反光、鬼影或色偏；加上博物馆严格禁止使用三脚架、闪光灯或专业外接设备，保安会视器材大小与外观判定是否「专业」，一旦被认定即可能被劝阻或放在储物处。为了拍摄顺畅并减少反光，我这次主要携带Leica Q3这款固定28mm镜头的紧凑全幅相机。它体积小巧、操作隐密，方便贴近玻璃调整角度，透过轻微倾斜或偏转镜

头避开反射；同时其高画质与优秀的动态范围，能忠实捕捉金棺的细腻光泽与色彩层次。之前我曾经到过旧埃及博物馆参观，但当时博物馆内不准拍摄，所以对黄金面具的印象有多少模糊，今次以六千万像素的高品质的全片幅相机拍摄，可以不时于大荧幕中放大欣赏细致的造工及手艺。

若不想带相机，许多人选择使用手机拍摄，同样效果不错，手机更小、更易贴合玻璃面，透过手指轻触荧幕微调构图与曝光，即可有效压低反光。事实上，我先前多次在大英博物馆拍摄埃及文物时，便仰赖手机贴近玻璃、关闭补光灯，成功避开大部分反射，得到清晰细腻的影像。GEM的照明设计虽已优化，但玻璃柜仍是最大挑战，建议大家以小型设备为主，耐心找角度，定能捕捉到这些永恒宝藏最动人的瞬间。

文、图：冯敏如（英国皇家摄影学会高级会士，摄影沙龙世界十杰。）